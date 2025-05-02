Нафта перейшла до помірного зниження, Brent подешевшала до $61,84 за барель

Ціни на нафту почали помірно знижуватися вдень у п'ятницю після активного зростання за підсумками попередніх торгів.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:08 EET опускається на $0,29 (0,47%), до $61,84 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,3 (0,51%), до $58,94 за барель.

Напередодні обидві марки зросли в ціні на 1,8% на повідомленні Мінторгу КНР, що Пекін оцінює заяви представників США про готовність до переговорів щодо імпортних мит.

Такий сигнал дав ринкам сподівання на поступове поліпшення торговельних взаємин США і Китаю. Побоювання з приводу того, що торговельні війни спровокують глобальну рецесію і викличуть падіння попиту на енергоносії на тлі підготовки ОПЕК+ до нарощування нафтовидобутку, стали головним негативним фактором для цін на нафту в останні тижні.

Підтримку котируванням нафти також надали заяви президента США Дональда Трампа про готовність запровадити вторинні санкції проти покупців іранської нафти.

Водночас із початку тижня нафта еталонних марок подешевшала приблизно на 6% на побоюваннях, що ОПЕК+ буде активно нарощувати видобуток. Зустріч альянсу, на якій обговорюватимуть плани щодо нафтовидобутку на червень, відбудеться в понеділок.

"Спроба відновлення котирувань не вдалася, що акцентує побоювання щодо світового попиту, які зберігаються, з огляду на готовність Саудівської Аравії миритися з більш низькими цінами заради збільшення частки ринку", - сказав Оле Гансен із Saxo Bank A/S.

