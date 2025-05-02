Бензин із біоетанолом не рекомендується зберігати тривалий час - експерт

Термін зберігання якісного бензину із біоетанолом не перевищує пів року, зберігати його тривалий час не рекомендується.

Про це в коментарі для публікації Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"За умови купівлі якісного Е5 (так позначається бензин із вмістом 5% біоетанолу - ред.) його термін зберігання становить не більше 6 місяців. Але оскільки забезпечити належні умови зберігання, особливо взимку, проблематично, то тривале зберігання цього пального не рекомендується", - сказав Куюн.

Він зазначив, що біопальне придатне для використання в усіх інжекторних двигунах. Експерт також радить щонайменше у перші місяці дії вимог до використання біокомпонентів у бензинах не купувати дешевого пального, адже його якість може бути сумнівною.

Окремо Куюн підкреслив, що по дизельному пальному жодних нововведень щодо змішування із біокомпонентами немає і поки що не передбачається.

Крім того, за його словами, нові вимоги до бензинів не вплинуть на ціни на АЗС.

"Через зниження цін на нафту очікуємо на зниження цін на колонках вже у травні - в межах 1 грн на бензинах і 2 грн на дизпальному", - додав експерт.