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АНАЛІТИКА

Цінам на АЗС знову щось завадило впасти

 

Різке падіння нафти на початку квітня давало надію на обвал цін на колонках. Але ці плани суттєво відкоригував галоп курсу євро. Проте програму для дизпального ринок не виконав. Характерно, що адекватно до ринку відрефлексували хіба що так звані дискаунтери, в той час, як «панство» традиційно боялося численних і страшних ризиків. Будемо сподіватись, що відкладений ефект побачимо у травні, який з першого дня потішив нафтою за $61 за барель.

За квітень ціни на нафту знизилися з $74 до $61 за барель, водночас європейські котирування бензину втратили в середньому $91/т (майже 3,40 грн/л за курсу на 1 травня), дизельного пального - $77/т (3,20 грн/л).

Цінам на АЗС знову щось завадило впасти

 

Закупівельні ціни на газ упали не так суттєво. На західному кордоні вартість продукту зменшилася на $38-45/т (1-1,20 грн/л) на польський ресурс і на майже $60/т (1,60 грн/л) на литовський, на півдні - на $20-25/т, або близько 0,55-0,70 грн/л (Галац).

Основною причиною гальмування стало зростання курсу євро, який додав за місяць 2,73 грн/€. Оскільки саме у євро номінований акцизний збір, курсовий фактор додав на бензині 0,70 грн/л, на дизелі - 0,56 грн/л, на LPG - на 0,45 грн/л.

Цінам на АЗС знову щось завадило впасти

 

Через слабку волатильність бензину і початок програми обов'язкового додавання біоетанолу (додала до собівартості близько $20/т) гуртова ціна на 1 травня повернулася до показників початку квітня і становила 46,05 грн/л. Дизель своєю чергою здешевшав на 2,24 грн/л, а скраплений газ - на 1 750 грн/т, або 0,95 грн/л.

Повільний пістолет

Водночас середня вартість бензину просіла на 0,85 грн/л, до 54,81 грн/л, дизпального і LPG - на 0,82 грн/л, до 53,54 грн/л і 35,32 грн/л відповідно.

Зазначимо цікаву деталь: середня ціна на бензин повернулася до показників квітня 2024 року, хоча з того часу акциз зріс на 58,2 євро за 1 000 літрів (3,30 грн/л).

І якщо у разі з бензином роздріб поступився маржинальністю, то для дизелю, навпаки, рахував плюси. Так, націнка на А-95 (спред між гуртом і роздробом) за місяць у середньому зменшилась порівняно з березнем на 1,26 грн/л (9,33 грн/л), а на дизелі зросла на 65 коп./л, до найбільшого значення з червня 2023 року 10,18 грн/л. Газ залишився майже без змін - 5,65 грн/л (-17 коп./л).

Цінам на АЗС знову щось завадило впасти

 

Хто і скільки?

З випередженням графіка - на 3 грн/л - здешевшали «світлі» на станціях «Авантаж 7». І так доступні ціни стали мінімальними: 48,95 грн/л бензин і 47,95 грн/л - дизпальне. «Найдешевшою» мережа була і за вартістю газу - 32,95 грн/л (-70 коп./л).

Гарні темпи зниження - 2 грн/л і більше - показали на бензині «Маркет», «Укр-Петроль», «Фактор», BVS і «Автотранс». У цих же мережах дизель просів на 1-2,60 грн/л, на LPG - 1-1,50 грн/л (див. табл.)

Преміальні - ОККО, WOG і SOCAR - знизили свою лінійку пального на 1 грн/л.

Ще більш стриманою була UPG, знизивши бензин всього на 50 коп./л (53,40 грн/л). На дизелі й газу було більше, але все одно небагато - на 1 грн/л і 80 коп./л відповідно.

Менш як 1 грн/л втратили за місяць Chipo, AMIC, тільки дизель - на Marshal, «БРСМ-Нафта», Shell, «Олас», ZOG, Катрал. В останніх чотирьох за підсумками місяця бензин узагалі не зазнав змін. Не змінилися ціни на бензин і дизель в Ovis, «Рур груп», SUNOIL і Green Wave.

Усупереч динаміці ринку, вартість «світлих» в «Укрнафті» зросла у більшості регіонів (окрім Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської й Полтавської областей) на 50 коп./л, до спільних у мережі 53,99 грн/л на бензин і 52,99 грн/л на дизпальне. Слід зазначити, що мережа протягом місяця організовувала додаткові знижки на свята й у вихідні дні, які досягали 4 грн/л при заправці від 40 до 200 л.

Газ вудержавного оператора, навпаки, знизився на 50 коп./л, до 34,49 грн/л.

На відміну від «світлих», ціни на LPG переглянули всі оператори. Найбільше в середньому - на 1,56 грн/л - зменшилася вартість ресурсу на АЗК VST, до 33,40 грн/л, найменше - на 29 коп./л - на Motto (34,50 грн/л).

Більш як на 1 грн/л знизилися стели AMIC (-1,16 грн/л), Neftek (-1,50 грн/л) і VostokGaz (-1,20 грн/л). У решти падіння склало в середньому менше, ніж 1 грн/л.

У середньому за квітень різниця між цінами преміальних і дискаунтерів на бензині зросла до найбільшого значення з серпня минулого року - 6,76 грн/л (+65 коп./л), на дизелі - на 74 коп./л, до 7,80 грн/л, на LPG - скоротилася на 21 коп./л, до майже 3,25 грн/л.

* * *

Травень розпочався жваво - з нафти за 61. Це при тому, що наприкінці квітня ціна знову рухалась до 70. Якщо так збережеться або піде далі донизу, травень буде сповнений подій. Насправді на ринку зберігається невикористаний потенціал квітня обсягом до 2 грн/л. Залишається тільки чекати на хороші новини.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 1 квітня по 1 травня 2025 р., грн/л:

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

01.05.25

Зм.

01.05.25

Зм.

01.05.25

Зм.

01.05.25

Зм.

ОККО

57,99

-1,00

60,99

-1,00

56,99

-1,00

36,99

-1,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

35,50

-1,00

WOG

57,99

-1,00

60,99

-1,00

56,99

-1,00

36,98

-1,00

Shell

57,95

0,00

59,95

0,00

56,95

-0,80

35,45

-0,82

SOCAR

56,66

-1,00

59,82

-1,00

55,82

-1,00

35,82

-1,00

Neftek

55,99

-1,50

58,49

-1,50

52,99

-1,50

35,49

-1,50

AMIC

55,67

-0,47

58,16

-0,50

54,20

-0,34

34,73

-1,16

KLO

55,49

-1,10

56,89

-1,10

55,89

-1,10

36,50

-1,02

BVS

53,99

-2,00

57,99

0,00

53,99

-1,00

34,99

-1,00

Ovis

53,99

0,00

56,99

0,00

52,99

0,00

34,79

-0,70

VostokGaz

53,99

0,00

52,99

-1,00

34,79

-1,20

Катрал

53,99

0,00

51,79

-0,80

33,37

-0,62

Parallel

53,99

-2,17

52,49

  

52,99

-2,17

35,09

-0,67

Укрнафта

53,99

0,38

55,99

0,38

52,99

0,38

34,49

-0,50

Автотранс

53,98

-2,00

59,98

-3,00

53,98

-1,00

34,98

-1,00

ZOG

53,50

0,00

56,00

0,00

52,50

-0,50

34,50

-1,00

UPG

53,40

-0,50

55,40

-0,50

51,90

-1,00

34,52

-0,80

Green Wave

53,30

0,00

52,30

0,00

33,80

-1,00

Олас

52,99

0,00

50,49

-0,50

33,99

-0,91

Chipo

52,93

-0,53

50,58

-0,98

34,14

-0,64

U.GO

52,90

-1,00

50,90

-1,00

34,40

-1,00

VST

52,62

-1,30

49,24

-2,18

33,40

-1,56

Кворум

52,28

-1,00

50,98

-1,00

33,38

-0,60

Укр-Петроль

52,00

-2,50

50,90

-2,60

Mango

51,99

-1,50

50,99

-1,50

33,68

-0,50

SUNOIL

51,79

-1,20

50,49

0,00

34,19

-0,50

Motto

51,70

-1,07

52,28

-1,10

49,70

-1,00

34,50

-0,29

Marshal

51,57

-1,30

54,46

-1,50

48,97

-0,48

33,93

-0,82

БРСМ-Нафта

51,46

-1,17

49,38

-0,67

33,88

-0,67

RLS

50,40

0,00

54,00

-1,00

48,00

-1,40

33,40

-0,50

Фактор

50,00

-2,50

46,70

-1,00

Маркет

49,99

-2,50

50,49

-1,50

Авантаж 7

48,95

-3,00

47,95

-3,00

32,95

-0,70

Середня ціна в Україні

54,81

-0,85

58,63

-0,61

53,54

-0,82

35,32

-0,82
За матеріалами: EnKorr
 

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