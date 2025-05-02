Нафта зростає, оскільки Китай відкриває двері для торгових переговорів з США

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як Китай заявив, що він відкритий для переговорів зі Сполученими Штатами щодо мит, породивши надії на деескалацію запеклої торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

О 06:46 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 49 центів, або на 0,8%, до 62,62 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate додали 50 центів, або 0,8%, до 59,74 долара за барель.

Міністерство торгівлі Китаю заявило в п'ятницю, що Пекін «оцінює» пропозицію Вашингтона провести переговори, спрямовані на вирішення питання про масштабні мита президента США Дональда Трампа, що свідчить про можливе ослаблення торгової напруженості, яка потрясла світові ринки.

Побоювання, що ширша торговельна війна може підштовхнути світову економіку до рецесії і скоротити попит на нафту, в той час як група ОПЕК+ готується до збільшення видобутку, в останні тижні сильно тиснули на ціни на нафту.

«Якщо Вашингтон піде на це, як я очікую, це може змінити похмурість і приреченість, які вже кілька тижнів охоплюють ринки», - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом ринку нафти.

«Ніхто не очікує, що все буде гладко, але це обнадійливий прорив з глухого кута, який тиснув на ринки», - сказала Харі.

Ціни на нафту також підтримала погроза Трампа запровадити додаткові санкції проти покупців іранської нафти.

Коментарі Трампа послідували за відкладенням переговорів США з Іраном щодо його ядерної програми. Раніше він відновив кампанію «максимального тиску» проти Ірану, яка включала зусилля, спрямовані на те, щоб звести експорт нафти з країни до нуля, щоб допомогти запобігти розробці Тегераном ядерної зброї.

Ціни на нафту зросли наприкінці сесії в четвер і встановилися майже на 2% вище після заяв Трампа, компенсувавши частину втрат, зафіксованих на початку тижня на очікуваннях збільшення пропозиції з боку ОПЕК+ на ринку.

У середу агентство Reuters повідомило, що Саудівська Аравія, фактичний лідер ОПЕК+, поінформувала союзників і галузевих експертів про те, що вона не бажає підтримувати ціни на нафту подальшим скороченням поставок.

Кілька членів ОПЕК+ мають намір запропонувати групі прискорити збільшення видобутку в червні другий місяць поспіль, повідомило агентство Reuters. Вісім країн ОПЕК+ зустрінуться 5 травня, щоб ухвалити план видобутку на червень.

«Зважаючи на те, що пропозиція з боку країн, що не входять в ОПЕК+, стрімко зростає, а зростання світового попиту стикається зі структурним спадом, ми не бачимо природної точки повернення для цих барелів, і, в кінцевому рахунку, групі, ймовірно, доведеться пережити певний ціновий біль, незалежно від того, коли вона згоне свої скорочення», - йдеться в записці дослідницького підрозділу Fitch по аналізу індексу інфляції.