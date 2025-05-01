Ціни на нафту взяли перепочинок після того, як перспектива збільшення пропозиції спровокувала розпродаж

Ціни на нафту стабілізувалися на початку азіатських торгів у четвер, відновившись через день після різкого падіння, викликаного ознаками того, що Саудівська Аравія може збільшити видобуток, а також даними, що свідчать про скорочення американської економіки.

О 05:18 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 7 центів, або на 0,1%, до 61,13 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 1 цент, або на 0,02%, до 58,22 долара. У середу WTI закрилася на найнижчому рівні з березня 2021 року.

«У найближчій перспективі шлях найменшого опору залишається нахиленим в бік зниження», - сказав Сугандха Сачдева, засновник SS WealthStreet, дослідницької компанії, що базується в Нью-Делі.

«Подвійний вплив погіршення попиту і збільшення пропозиції створили песимістичні прогнози щодо нафти, при цьому нафта марки Brent виглядає вразливою до тесту 55 доларів за барель», - сказав Сачдева.

Саудівська Аравія заявляє союзникам і галузевим експертам, що вона не бажає підтримувати ринок нафти за рахунок скорочення поставок і може витримати тривалий період низьких цін, повідомили джерела Reuters.

Кілька членів ОПЕК+ запропонують групі прискорити збільшення видобутку нафти в червні другий місяць поспіль, повідомили три особи, знайомі з переговорами ОПЕК+. Вісім країн ОПЕК+ зустрінуться 5 травня, щоб ухвалити план видобутку на червень.

«Будь-яка несподіванка в темпах або масштабах коригування видобутку може суттєво вплинути на волатильність на наступних засіданнях», - сказав Сачдева.

У США, найбільшому споживачі нафти в світі, в першому кварталі економіка скоротилася вперше за три роки, захлинувшись потоком імпорту, оскільки компанії намагалися уникнути підвищення витрат через мита, що підкреслює руйнівний характер часто хаотичної торговельної політики президента Дональда Трампа.

Опитування Reuters показало, що мита Трампа підвищили ймовірність того, що світова економіка скотиться в рецесію цього року.

Перспективи попиту, затьмарені торговими суперечками, в поєднанні з рішенням ОПЕК+ збільшити пропозицію, будуть тиснути на ціни на нафту в цьому році, показало опитування Reuters, проведене в середу.

Аналітична компанія Kpler переглянула свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2025 рік до 640 000 барелів на добу з 800 000 барелів на добу, посилаючись на зростання торгової напруженості між Китаєм і США і слабкий попит в Індії.

Опитування 40 економістів та аналітиків, проведене у квітні, показало, що у 2025 році нафта марки Brent коштуватиме в середньому $68,98 за барель порівняно з березневою оцінкою у $72,94. Вони очікують, що американська нафта в середньому коштуватиме $65,08 за барель, а не $69,16, як минулого місяця.

Минулого тижня запаси сирої нафти в США скоротилися на 2,7 млн барелів на тлі зростання експорту і попиту нафтопереробних заводів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації. Це порівняно з очікуваннями аналітиків, опитаних Reuters, які прогнозували зростання на 429 000 барелів.