Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія пригрозила змінити курс: «хай ціни на нафту падають, ми витримаємо»

 

Саудівські чиновники інформують союзників і галузевих експертів, що королівство не має наміру підтримувати нафтовий ринок подальшими скороченнями постачання і готове до тривалого періоду низьких цін.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Ця потенційна зміна в політиці Саудівської Аравії може свідчити про намір збільшити видобуток і розширити частку на ринку - суттєва зміна після п'яти років зусиль щодо балансування ринку шляхом глибокого скорочення видобутку як лідера групи нафтовидобувних країн OPEC+.

Ці скорочення підтримували ціни, що, своєю чергою, сприяло зростанню доходів від експорту нафти, на які покладається багато нафтовидобувних країн.

За словами джерел, Ер-Ріяд обурений тим, що Казахстан і Ірак перевищують встановлені для них цілі видобутку в рамках OPEC+. Ці цілі встановлюються для підтримки балансу між попитом і пропозицією на нафтових ринках.

Після тиску на учасників OPEC+ з вимогою дотримуватися квот і компенсувати надмірний видобуток упродовж останніх місяців, розчарована Саудівська Аравія змінює підхід, повідомили джерела в OPEC+.

У травні Саудівська Аравія наполягала на збільшенні видобутку в межах OPEC+ понад запланований рівень - це рішення сприяло падінню цін на нафту нижче $60 за барель, до мінімуму за чотири роки.

Низькі ціни - погана новина для країн, які покладаються на експорт нафти для фінансування своїх економік.

Хоча такі країни, як Саудівська Аравія, мають дуже низьку собівартість видобутку, їм потрібні вищі ціни на нафту для фінансування державних витрат. Коли ціни падають, багато великих нафтовидобувних країн змушені скорочувати бюджети.

"Саудити, схоже, дають зрозуміти союзникам і експертам, що готові діяти саме так", - пише агентство.

За словами п'яти джерел, упродовж останніх тижнів саудівські чиновники заявляли союзникам і учасникам ринку, що королівство може витримати зниження цін шляхом збільшення запозичень і скорочення витрат.

"Саудити готові до нижчих цін і, можливо, їм доведеться скоротити деякі великі проєкти", - сказав один із джерел. Усі джерела побажали залишитися неназваними через чутливість питання. 
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4706
  0,0941
 0,23
EUR
 1
 47,1687
  0,1153
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0975  0,12 0,28 41,7664  0,11 0,26
EUR 46,9286  0,08 0,16 47,7329  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,10 0,24 41,4950  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес