Фінансові новини
- |
- 30.04.25
- |
- 18:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтовий ринок завершує квітень максимальним зниженням із 2021 р., Brent на рівні $63,8 за барель
15:43 30.04.2025 |
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:45 EET становить $63,76 за барель, що на $0,49 (0,76%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. Термін біржового обігу червневих ф'ючерсів на Brent закінчується в середу. Липневі контракти, що торгуються активніше, знизилися в ціні на $0,49 (0,77%), до $62,79 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,52 (0,86%), до $59,9 за барель.
У квітні Brent втратила в ціні близько 15%, WTI - 16%. Зниження котирувань цього місяця є максимальним із листопада 2021 року, зазначає Reuters.
Падінню цін сприяють побоювання, що розпочата Вашингтоном торгова війна призведе до ослаблення глобальної економіки і попиту на енергоресурси, тоді як країни ОПЕК+ відмовляються від обмеження видобутку.
Тиск на ринок у середу чинили дані про зниження ділової активності в промисловому секторі Китаю. Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у цьому секторі опустився у квітні до 49 пунктів з березневих 50,5 пунктів. Значення нижче 50 пунктів свідчить про спад активності. Індикатор опустився нижче цього рівня вперше із січня.
Крім того, оцінки Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів нафти в США минулого тижня на 3,76 млн барелів.
Офіційна доповідь про запаси енергоносіїв у США буде оприлюднена в середу о 17:30 к. ч.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
|Україна готова сьогодні підписати угоду про надра зі США – Bloomberg
|Україна завершила скринінг ЄС щодо підприємництва і промислової політики
|Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|У 2025 році планується введення близько 1 ГВт нової генерації, 170 МВт уже працює
|Рада зобов’яже роботодавців платити пеню за тривалу затримку із виплатою зарплат
|Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль
|У Єврокомісії підтвердили, що не продовжать «торговельний безвіз» з Україною
|Нафтовий ринок завершує квітень максимальним зниженням із 2021 р., Brent на рівні $63,8 за барель
|Зеленський підписав закон про створення єдиного реєстру професій
|Єврокомісія інвестує EUR910 млн в Європейський оборонний фонд, до якого вперше будуть залучені українські оборонні підприємства
Бізнес
|Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта
|Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії
|Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером