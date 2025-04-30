Нафтовий ринок завершує квітень максимальним зниженням із 2021 р., Brent на рівні $63,8 за барель

Нафтовий ринок залишається в мінусі в середу і завершує квітень максимальним падінням більш ніж за три роки.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:45 EET становить $63,76 за барель, що на $0,49 (0,76%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. Термін біржового обігу червневих ф'ючерсів на Brent закінчується в середу. Липневі контракти, що торгуються активніше, знизилися в ціні на $0,49 (0,77%), до $62,79 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,52 (0,86%), до $59,9 за барель.

У квітні Brent втратила в ціні близько 15%, WTI - 16%. Зниження котирувань цього місяця є максимальним із листопада 2021 року, зазначає Reuters.

Падінню цін сприяють побоювання, що розпочата Вашингтоном торгова війна призведе до ослаблення глобальної економіки і попиту на енергоресурси, тоді як країни ОПЕК+ відмовляються від обмеження видобутку.

Тиск на ринок у середу чинили дані про зниження ділової активності в промисловому секторі Китаю. Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у цьому секторі опустився у квітні до 49 пунктів з березневих 50,5 пунктів. Значення нижче 50 пунктів свідчить про спад активності. Індикатор опустився нижче цього рівня вперше із січня.

Крім того, оцінки Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів нафти в США минулого тижня на 3,76 млн барелів.

Офіційна доповідь про запаси енергоносіїв у США буде оприлюднена в середу о 17:30 к. ч.