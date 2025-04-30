Нафта падає, готуючись до найбільшого місячного падіння за останні три роки

Ціни на нафту продовжили зниження в середу і готові до найбільшого місячного падіння за останні три роки, оскільки глобальна торговельна війна підірвала перспективи попиту на паливо, в той час як побоювання щодо збільшення пропозиції також важили.

О 06:04 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 72 центи, або на 1,12%, до 63,53 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 70 центів, або 1,16%, до 59,71 долара за барель.

Цього місяця Brent і WTI втратили 15% і 16% відповідно, що є найбільшим відсотковим падінням з листопада 2021 року.

Обидва еталони впали після того, як 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на весь американський імпорт. Потім вони впали до чотирирічних мінімумів, оскільки Китай у відповідь ввів власні мита на американський імпорт, розпаливши торговельну війну між двома найбільшими країнами-споживачами нафти.

Згідно з опитуванням Reuters, запроваджені Трампом мита на імпорт до США зробили ймовірним, що цього року світова економіка скотиться в рецесію.

У квітні виробнича активність в Китаї скоротилася найшвидшими темпами за останні 16 місяців, як показало опитування фабрик в середу.

Занепокоєння щодо попиту на тлі торгової війни вплинуло на настрої інвесторів, сказав старший стратег по сировинних товарах банку ANZ Деніел Хайнс. «Існують також побоювання, що нещодавнє зростання економічних даних в США було лише тимчасовим через накопичення запасів напередодні введення мит, які зараз, схоже, знижуються», - додав він.

У квітні споживча довіра в США впала до майже п'ятирічного мінімуму через зростаюче занепокоєння з приводу мит, як показали дані у вівторок.

Нещодавні ознаки деескалації торгових воєн, в тому числі пара указів Трампа, підписаних у вівторок для пом'якшення удару від його автомобільних мит, послабили деяке занепокоєння серед світових інвесторів.

Тим не менш, аналітики вважають, що ринок нафти залишатиметься під тиском, оскільки адміністрація Трампа продовжує надавати пріоритет зниженню цін на нафту для управління інфляцією.

Ціни на нафту також були підірвані побоюваннями щодо збільшення пропозиції з боку Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників, відомих як ОПЕК+.

Кілька членів ОПЕК+ запропонують збільшити обсяги видобутку нафти в червні, другий місяць поспіль, повідомили джерела Reuters минулого тижня. Група зустрінеться 5 травня для обговорення планів видобутку.

Що стосується пропозиції, то минулого тижня запаси сирої нафти зросли на 3,8 млн барелів, повідомили у вівторок джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Уряд США опублікує дані про запаси в середу о 10:30 ранку за східним часом (14:30 за Гринвічем). Аналітики, опитані Reuters, в середньому очікують збільшення запасів сирої нафти в США на 400 000 барелів за минулий тиждень.