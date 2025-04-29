Ціни на АЗС продовжують сповзати донизу

Мережі середнього й нижнього цінових діапазонів продовжують переглядати вартість пального, хоча ентузіазму стало помітно менше. Причиною цього є зростання нафти до $67/т і рекордне зміцнення євро. Найімовірніше, наразі потенціал для зниження коливається у вузькому діапазоні. Тим більше, що для бензинів відбувається збільшення собівартості через перехід на Е5.

Як свідчать дані Мінфіну, з початку минулого тижня гривня відносно долара ослабла на 0,24 грн/$. Євро, навпаки, укріпилося на 0,26 грн/€. Але у двотижневій динаміці євро зросло на 0,68 грн/€, долар - на 0,35 грн/$.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 23 по 29 квітня середня роздрібна ціна на бензин марки А-95 знизилася на 15 коп./л, до 54,81 грн/л, повернувшись до показників квітня минулого року, тобто до збільшення акцизних ставок.

Дизель і скраплений газ майже досягли значень початку 2025 року: 53,54 грн/л (-15 коп./л за тиждень) і 35,32 грн/л (-5 коп./л) відповідно.

Щось незрозуміле коїлось у загадковій мережі «Укр-Петроль»: А-95 упав на 2,50 грн/л, до 52 грн/л, дизель - на 2,60 грн/л, до 50,90 грн/л.

В Amic, «БРСМ-Нафта» і Chipo ціни на бензин точково зменшилися на 0,50-1,20 коп./л, дизель - на 0,10-1 коп./л, на газ - на 0,20-1 коп./л.

Не поспішали з LPG у «Кворум-Нафті», Sunoil, VST, Green Wave - мінус 10 коп.

Минулими вихідними «родинний» бізнес - «Укрнафта» і Shell - запустив акцію вихідного дня: якщо в «Укрнафті» це було мінус 1 грн/л, то в Shell - -5 грн/л. Таким чином, ціни на «світлі» майже зрівнялися - бензин 52,99 і 52,95 грн/л, дизель - 51,99 і 51,95 грн/л відповідно. Завернемо увагу на акцент «Укрнафти» на бензинах, споживання яких вона, схоже, вирішила активно пропагувати. Це не приносить радості «газовикам», але проти них грає вся європейська кон'юнктура, де бензину більш ніж потрібно. На відміну від газу...

Не втрачає надії залучити клієнтів Parallel, яка до свого 30-річчя з 25 по 27 квітня заправляла кожного 30-го клієнта по 30 грн/л.

Загалом в областях найсуттєвіше здешевшали «світлі» у західних регіонах. Найбільше по країні - в середньому 50-58 коп./л втратив бензин і 52-57 коп./л дизель - у Рівненській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. У Волинській і Чернівецькій вартість бензину зменшилася на 31-42 коп./л, дизелю - на 33-43 коп./л.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 23 по 29 квітня, грн/л

Область А-95 А-95+ ДТ LPG 29.04.25 Зм. 29.04.25 Зм. 29.04.25 Зм. 29.04.25 Зм. Вінницька 53,89 0,00 58,66 0,00 52,75 -0,01 34,66 -0,03 Волинська 54,63 -0,31 58,34 0,00 53,06 -0,33 35,27 0,00 Дніпропетровська 53,93 0,07 57,35 0,19 52,51 0,07 34,54 -0,12 Донецька 56,49 0,00 58,99 0,00 56,24 0,00 37,73 0,00 Житомирська 54,59 -0,28 58,64 0,00 52,84 -0,32 34,97 0,00 Закарпатська 53,57 -0,01 57,27 0,00 51,81 -0,09 34,93 -0,02 Запорізька 54,70 0,00 58,22 0,00 53,70 0,00 34,86 0,00 Івано-Франківська 55,09 -0,50 59,32 0,00 53,76 -0,57 35,69 0,00 Київська 53,59 0,00 57,61 0,00 52,43 0,00 34,71 -0,01 Кіровоградська 55,91 0,00 58,66 0,00 54,54 0,00 35,49 0,00 Луганська ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Львівська 54,56 -0,23 58,89 0,00 53,45 -0,19 35,33 0,02 Миколаївська 54,46 -0,06 59,24 0,00 53,34 -0,13 34,93 -0,16 Одеська 54,68 -0,21 57,90 -0,07 52,86 -0,22 34,88 -0,04 Полтавська 54,74 0,00 59,16 0,00 53,61 0,00 35,38 0,00 Рівненська 54,83 -0,58 59,32 0,00 53,56 -0,52 35,49 0,00 Сумська 54,39 0,00 57,99 0,00 53,09 0,00 35,39 0,00 Тернопільська 54,97 -0,50 59,32 0,00 53,95 -0,52 35,57 -0,03 Харківська 54,65 -0,12 58,30 0,00 53,27 0,00 35,15 -0,07 Херсонська 55,87 0,00 60,99 0,00 54,62 0,00 35,39 -0,25 Хмельницька 53,82 -0,35 57,68 -0,20 52,66 -0,26 34,82 -0,07 Черкаська 54,64 0,00 57,99 0,00 53,10 0,00 35,25 -0,10 Чернігівська 56,62 0,00 59,12 0,00 55,62 0,00 36,24 0,00 Чернівецька 55,90 -0,42 59,48 0,00 54,72 -0,43 35,68 -0,20 Середня ціна в Україні 54,81 -0,15 58,63 0,00 53,54 -0,15 35,32 -0,05





Різниця між цінами на пальне у преміум- і дискаунтмережах майже не змінилася і становить 7,34 грн/л на бензині, 7,92 грн/л на дизелі й 3,20 грн/л на газу.

Щодо спреду між гуртом і роздробом, то на бензині він зменшився на 28 коп./л, до 8,93 грн/л, на LPG - на 10 коп./л, до 5,56 грн/л, на дизелі - майже без змін (10,20 грн/л). Таким чином, є підстави очікувати подальшого зниження цін на дизпальне, на якому роздрібна націнка вища за середньорічну на майже 2,20 грн/л. Для бензинів подальший рух донизу виглядає малоймовірним через підвищення собівартості внаслідок переходу на марку Е5. За різними даними, премія виробників сягає 50 коп./л, що не сприятиме зниженню цін.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 23 по 29 квітня 2025 р., грн/л:

Мережа А-95 А-95+ ДП LPG 29.04.25 Зм. 29.04.25 Зм. 29.04.25 Зм. 29.04.25 Зм. ОККО 57,99 0,00 60,99 0,00 56,99 0,00 36,99 0,00 WOG 57,99 0,00 60,99 0,00 56,99 0,00 36,98 0,00 Рур груп 57,99 0,00



55,99 0,00 35,50 0,00 Shell 57,95 0,00 59,95 0,00 56,95 0,00 35,45 0,00 SOCAR 56,66 0,00 59,82 0,00 55,82 0,00 35,82 0,00 Neftek 55,99 2,00 58,49 2,00 52,99 2,00 35,49 1,00 AMIC 55,67 -0,11 58,16 0,00 54,20 -0,21 34,90 -0,23 KLO 55,49 0,00 56,89 0,00 55,89 0,00 36,50 0,00 BVS 53,99 0,00 57,99 0,00 53,99 0,00 34,99 0,00 Ovis 53,99 0,00 56,99 0,00 52,99 0,00 34,79 0,00 Катрал 53,99 0,00



51,79 0,00 33,37 0,00 Parallel 53,99 0,00 52,49 0,00 52,99 0,00 35,09 -0,07 Укрнафта 53,99 0,00 55,99 0,00 52,99 0,00 34,49 0,00 Автотранс 53,98 0,00 59,98 0,00 53,98 0,00 34,98 0,00 ZOG 53,50 0,00 56,00 0,00 52,50 0,00 34,50 0,00 UPG 53,40 0,00 55,40 0,00 51,90 0,00 34,52 0,00 Олас 52,99 0,00



50,49 0,00 33,99 0,00 Chipo 52,93 -0,10



50,58 -0,12 34,14 -0,10 VST 52,92 0,00



49,82 0,08 33,80 -0,10 U.GO 52,90 0,00



50,90 0,00 34,40 0,00 Green Wave 52,90 0,00



51,90 0,00 33,80 -0,10 Кворум 52,28 0,00



50,98 0,00 33,38 -0,10 Укр-Петроль 52,00 -2,50



50,90 -2,60



Mango 51,99 0,00



50,99 0,00 33,68 0,00 VostokGaz 51,99 0,00



50,99 0,00 30,99 -3,00 SUNOIL 51,79 -1,20



50,49 0,00 34,19 -0,10 Motto 51,70 -0,14 52,28 -0,40 49,70 0,00 34,50 0,07 Marshal 51,57 0,00 54,46 0,00 48,97 0,00 33,93 -0,02 БРСМ-Нафта 51,46 -0,07



49,41 0,03 33,84 -0,09 RLS 50,40 0,50 54,00 0,00 48,00 0,00 33,40 0,00 Фактор 50,00 0,00



46,70 -0,30



Маркет 49,99 0,00



50,49 0,00



Авантаж 7 48,95 0,00



47,95 0,00 32,95 0,00 Середня ціна в Україні 54,81 -0,15 58,63 0,00 53,54 -0,15 35,32 -0,05



