Ціни на нафту прискорили зниження, Brent на рівні $64,6 за барель

Котирування прискорили зниження вдень у вівторок, учасники ринку побоюються скорочення попиту на нафту на тлі торговельної війни між США і Китаєм.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:14 EET становить $64,61 за барель, що на $1,25 (1,9%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $1,05 (1,69%), до $61 за барель.

"Затягування переговорів щодо торгівлі між Китаєм і США підвищує рівень занепокоєння про перспективи зростання економіки і попиту", - написав аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга, відзначивши вплив погіршення настроїв на ринку на динаміку нафтових цін.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що влада КНР має першою піти на кроки, що допоможуть вирішити проблеми у сфері торгівлі. "Я вважаю, що це Китай має піти на деескалацію ситуації, тому що вони продають нам уп'ятеро більше, ніж ми продаємо їм", - сказав він в інтерв'ю CNBC.

Знижувальний тиск на котирування також чинять очікування подальшого нарощування нафтовиробництва в альянсі ОПЕК+. Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що кілька країн-учасниць альянсу мають намір запропонувати прискорити збільшення видобутку нафти в червні.

Крім того, інвестори продовжують стежити за переговорами щодо ядерної програми Ірану, досягнення прогресу в яких може призвести до пом'якшення санкцій проти нафтового експорту країни.

Пізніше у вівторок Американський інститут нафти (API) опублікує дані щодо запасів нафти в США. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані про резерви палива в Штатах опублікує міністерство енергетики в середу.

