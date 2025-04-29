Нафта падає, оскільки економічні коливання погіршують перспективи попиту

Ціни на нафту впали у вівторок, оскільки інвестори знизили свої очікування щодо зростання попиту через триваючу торговельну війну між Сполученими Штатами та Китаєм, двома найбільшими економіками світу.

О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 44 центи, або на 0,7%, до 65,42 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 40 центів, або на 0,6%, до 61,65 долара за барель. У понеділок обидва бенчмарки впали більш ніж на 1 долар.

"Ринки уважно стежать за торговими переговорами між США і Китаєм, розуміючи, що погіршення торговельних відносин між двома найбільшими економіками світу може привести світову економіку до рецесії, - говорить Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

"Відсутність впевненості в майбутньому попиті та відсутність конкретних сигналів щодо відновлення попиту в материковому Китаї продовжуватимуть затьмарювати ціни на нафту".

Намагання президента США Дональда Трампа переформатувати світову торгівлю шляхом введення мит на весь американський імпорт створило високий ризик того, що світова економіка цього року скотиться в рецесію, згідно з опитуванням Reuters, проведеним більшістю економістів.

Китай, який постраждав від найвищих мит, відповів власними зборами проти американського імпорту, розпаливши торговельну війну між двома найбільшими країнами-споживачами нафти. Це спонукало аналітиків різко знизити прогнози попиту на нафту і ціни на неї.

У понеділок Barclays знизив прогноз ціни на нафту марки Brent на 2025 рік на 4 долари до 70 доларів за барель, посилаючись на підвищену торговельну напруженість та зміну стратегії видобутку групою ОПЕК+, що призведе до надлишку пропозиції нафти на 1 мільйон барелів на добу.

Тим часом, у червні кілька членів ОПЕК+, до якої входить Організація країн-експортерів нафти та її союзники, запропонують прискорити збільшення видобутку нафти другий місяць поспіль, повідомили джерела Reuters минулого тижня.

"Істотне зниження цін на нафту видається ймовірним, якщо країни-експортери збільшать видобуток", - зазначив у своїй статті нафтовий аналітик Філіп Верлегер.

Запаси сирої нафти в США також, ймовірно, зросли приблизно на 500 000 барелів за тиждень, що закінчився 15 квітня, згідно з попереднім опитуванням аналітиків, проведеним Reuters у понеділок.

Американський інститут нафти (American Petroleum Institute) опублікує свої оцінки щодо запасів нафти в США у вівторок. Офіційні дані від Управління енергетичної інформації з'являться в середу.