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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent торгується біля $66,7 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до зниження, розгубивши зростання, досягнуте під час сесії раніше.

Трейдери оцінюють перспективи попиту і пропозиції, відстежуючи новини про переговори США з торговими партнерами, нові заходи стимулювання в Китаї, а також консультації між Вашингтоном і Тегераном.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:36 EET становить $66,67 за барель, що на $0,2 (0,3%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,22 (0,35%), до $62,8 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Знижувальний тиск на котирування чинить занепокоєння можливим надлишком пропозиції. Досягнення прогресу в переговорах щодо ядерної програми Ірану може призвести до зняття санкцій США з нафтового сектора Ірану. Делегації двох країн завершили третій раунд консультацій, наступної суботи відбудеться четвертий.

Перспектива нарощування нафтовидобутку країнами ОПЕК+ також негативно впливає на настрої учасників ринку.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив на ABC News у неділю, що Вашингтон продовжує переговори, причому з деякими торговельними партнерами, особливо в азійських країнах, вони просуваються "дуже добре".

Китай повністю впевнений у досягненні намічених на поточний рік цілей і завдань соціально-економічного розвитку, заявив заступник голови Державного комітету у справах розвитку і реформ (NDRC) КНР Чжао Ченьсінь на пресконференції в понеділок. Він також розповів про плани щодо впровадження в другому кварталі нових заходів, спрямованих на підтримку відновлення економіки в умовах наростаючих зовнішніх викликів, повідомило агентство Сіньхуа. Ці заходи матимуть п'ять ключових напрямів: підтримка зайнятості та стабільності зовнішньої торгівлі, стимулювання споживання, розширення ефективних інвестицій і створення сприятливих умов для розвитку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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