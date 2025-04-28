Нафта зростає, незважаючи на похмурі економічні перспективи та потенційне збільшення пропозиції ОПЕК+

Ціни на нафту зросли на початку торгів у понеділок, але залишаються під впливом невизначеності щодо торговельних переговорів між США та Китаєм, які затьмарюють перспективи глобального зростання та попиту на паливо, в той час як перспектива збільшення пропозиції ОПЕК+ кидає ще більше похмурих фарб.

О 06:29 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 22 центи до 67,09 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate - на 24 центи до 63,26 долара за барель.

Обидва еталони зростають вже третю сесію поспіль.

"Відсутність новин підштовхує ціни на нафту до помірного зростання, оскільки трейдери знаходяться в очікуванні потенційного збільшення пропозиції ОПЕК+ після зустрічі 5 травня і значного збільшення видобутку в США", - сказав Майкл Маккарті, головний виконавчий директор австралійської платформи онлайн-торгівлі Moomoo.

Очікується, що деякі члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники, відомі як ОПЕК+, на зустрічі 5 травня запропонують групі прискорити збільшення видобутку нафти другий місяць поспіль.

Очікування надлишкової пропозиції та занепокоєння щодо впливу тарифів на світову економіку призвели до того, що минулого тижня ціни на нафту Brent та WTI впали більш ніж на 1%.

Ринок сколихнули суперечливі сигнали від президента США Дональда Трампа та Пекіна щодо прогресу в деескалації торговельної війни, яка загрожує глобальному зростанню.

"Гравці ринку залишатимуться в очікуванні відлиги в торговельній війні між США і Китаєм як можливості для покупок", - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом ринку нафти.

В останньому коментарі з Вашингтона міністр фінансів США Скотт Бессент в неділю не підтримав твердження Трампа про те, що переговори з Китаєм ведуться. Раніше Пекін заперечував, що такі переговори відбуваються.

Багато учасників весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду і Світового банку заявили, що адміністрація Трампа все ще суперечлива у своїх вимогах до торгових партнерів, які постраждали від його масштабних мит.

Інвестори також стежать за ядерними переговорами між Іраном і США в Омані, які тривають цього тижня. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що він залишається "надзвичайно обережним" щодо успіху переговорів.

В Ірані в результаті потужного вибуху в найбільшому порту Бандар-Аббас загинуло щонайменше 40 осіб, понад 1200 отримали поранення, повідомили в неділю державні ЗМІ.

У неділю високопоставлені чиновники в адміністрації Трампа закликали Росію і Україну досягти прогресу в укладенні мирної угоди після зустрічі тет-а-тет між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані днем раніше.



