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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються і завершують тиждень у мінусі, Brent торгується близько $65,9 за барель

 

Ціни на нафту знижуються у п'ятницю і завершують тиждень у мінусі через невизначеність, пов'язану з торговельними відносинами США і Китаю, а також через загрозу надлишку пропозиції на ринку.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:55 EET становить $65,86 за барель, що на $0,69 (1,04%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилися в ціні на цей час на $0,75 (1,19%), до $62,04 за барель.

Трейдери оцінюють суперечливі сигнали щодо торговельних відносин США та КНР. Американський президент Дональд Трамп заявив напередодні, що представники його адміністрації ведуть переговори з Китаєм, проте Пекін заперечує це.

Представник Мінторгу КНР Хе Ядун сказав під час пресконференції в четвер, що сторони не проводять переговорів, назвавши "безпідставними" будь-які повідомлення про їх просування.

Тим часом, за інформацією західних ЗМІ, уряд Китаю розглядає можливість призупинення дії імпортних мит розміром 125% щодо деяких американських товарів.

З початку цього тижня і Brent, і WTI подешевшали приблизно на 3%.

Зниженню цін сприяли, зокрема, й повідомлення ЗМІ про те, що кілька країн-учасниць ОПЕК+ мають намір запропонувати прискорити нарощування видобутку нафти в червні. Наступна зустріч ОПЕК+ для обговорення планів із видобутку відбудеться 5 травня.

"Ціни йдуть униз, оскільки побоювання надлишку пропозиції з боку ОПЕК+ зберігаються, тоді як перспективи попиту залишаються невизначеними в умовах торговельної напруженості", - зазначає аналітик LSEG Ань Фам.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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