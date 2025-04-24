Нафта стабілізувалася після 2% падіння на потенційному збільшенні видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту зросли в четвер після падіння майже на 2% на попередній сесії, коли інвестори зважували потенційне збільшення видобутку ОПЕК+ на тлі суперечливих митних сигналів від Білого дому і триваючих ядерних переговорів між США та Іраном.

О 07:05 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 8 центів, або на 0,12%, до 66,20 доларів за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 9 центів, або на 0,14%, до 62,36 доларів за барель.

Ціни знизилися на 2% на попередній торговій сесії після того, як агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомих з переговорами ОПЕК+, повідомило, що в червні кілька членів ОПЕК+ запропонують групі прискорити збільшення видобутку нафти.

«У той час, як вчорашній крок назустріч ризикам підняв більшість ризикових активів, нафта залишилася позаду завдяки розбіжностям в ОПЕК+», - пишуть аналітики ING.

Казахстан, який виробляє близько 2% світового видобутку нафти і неодноразово перевищував свою квоту протягом останнього року, заявив, що при прийнятті рішення про рівень видобутку буде віддавати перевагу національним інтересам, а не інтересам ОПЕК+, повідомило в середу агентство Reuters.

Раніше між членами ОПЕК+ вже виникали суперечки щодо дотримання квот на видобуток, одна з яких призвела до виходу Анголи з ОПЕК+ у 2023 році.

«Подальші розбіжності між членами ОПЕК+ є очевидним ризиком, оскільки це може призвести до цінової війни», - зазначають аналітики ING.

Ознаки того, що США і Китай можуть наблизитися до торговельних переговорів, підтримали ціни. Wall Street Journal повідомила, що Білий дім готовий знизити свої мита на Китай до 50%, щоб відкрити переговори.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у середу, що поточні імпортні мита - 145% на китайські товари, що прямують до США, і 125% на американські товари, що прямують до Китаю - не є стійкими і повинні бути знижені до початку торговельних переговорів між двома сторонами. Однак пізніше прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт заявила в інтерв'ю Fox News, що одностороннього зниження мит на товари з Китаю не буде.

Аналітики Rystad Energy кажуть, що тривала торговельна війна між США і Китаєм може скоротити зростання попиту на нафту в Китаї цього року вдвічі - до 90 000 барелів на добу з 180 000 барелів на добу.

Трамп також розглядає можливість звільнення від мит на імпорт автозапчастин з Китаю, повідомила в середу Financial Times.

Потенційно знижувальний тиск на ціни на нафту може чинити третій раунд переговорів між США та Іраном, який відбудеться на цих вихідних, щодо можливої угоди про відновлення обмежень на програму збагачення урану в Тегерані. Ринок спостерігає за переговорами в очікуванні будь-яких ознак того, що зближення США та Ірану може призвести до послаблення санкцій на іранську нафту і збільшити пропозицію.

Але у вівторок США наклали нові санкції на енергетичний сектор Ірану, що, за словами представника Міністерства закордонних справ Ірану, свідчить про «брак доброї волі і серйозності» в діалозі з Тегераном.