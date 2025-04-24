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Гелен Келлер
Кілька країн ОПЕК+ на зустрічі 5 травня запропонують із червня знову прискорити збільшення видобутку - ЗМІ
22:55 23.04.2025 |
Декілька учасників ОПЕК+ на зустрічі восьми країн-добровольців 5 травня запропонують альянсу з червня знову прискорити збільшення видобутку, повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела в ОПЕК+.
За їхніми даними, рішення може бути ухвалено на тлі розбіжностей між членами альянсу в питанні дотримання квот на видобуток.
Раніше, на зустрічі 3 квітня, вісім країн ОПЕК+, які беруть участь у добровільних скороченнях, оголосили про збільшення нафтовиробництва з травня на 411 тис. б/д, що еквівалентно трьом щомісячним підвищенням (запланованим у межах розгортання обмежень на 2,2 млн б/д, раніше передбачалося зростання видобутку в травні на 135 тис. б/д - ІФ-У). У пресрелізі ОПЕК повідомлялося, що рішення щодо прискорення збільшення видобутку ухвалено "з огляду на тривале поліпшення фундаментальних ринкових чинників і позитивного прогнозу ринку".
На тлі цього рішення, а також нової тарифної політики Сполучених Штатів на імпорт товарів з більшості країн значно знизилися котирування Brent. На час публікації червневі ф'ючерси еталонного сорту нафти торгуються трохи вище $66 за барель.
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