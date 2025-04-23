Індія й Саудівська Аравія обговорюють партнерство у сфері будівництва НПЗ

Індія з Саудівською Аравією обговорюють партнерство у сфері будівництва НПЗ і нафтохімічних підприємств. Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє Reuters.

Він підкреслив, що зараз країни працюють над техніко-економічним обґрунтуванням можливості підключення електромереж Індії й Саудівської Аравії одна до одної та до більших регіонів.

Країни домовилися зміцнювати зв'язки в галузі енергетики на тлі світової нестабільності.

Раніше Саудівська Аравія заявляла про наміри інвестувати в планований НПЗ Bharat Petroleum Corp (BPCL) у південному штаті Андхра-Прадеш і в НПЗ Oil and Natural Gas Corp (ONGC) у західному штаті Гуджарат.

