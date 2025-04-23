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Індія й Саудівська Аравія обговорюють партнерство у сфері будівництва НПЗ
16:07 23.04.2025 |
Індія з Саудівською Аравією обговорюють партнерство у сфері будівництва НПЗ і нафтохімічних підприємств. Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє Reuters.
Він підкреслив, що зараз країни працюють над техніко-економічним обґрунтуванням можливості підключення електромереж Індії й Саудівської Аравії одна до одної та до більших регіонів.
Країни домовилися зміцнювати зв'язки в галузі енергетики на тлі світової нестабільності.
Раніше Саудівська Аравія заявляла про наміри інвестувати в планований НПЗ Bharat Petroleum Corp (BPCL) у південному штаті Андхра-Прадеш і в НПЗ Oil and Natural Gas Corp (ONGC) у західному штаті Гуджарат.
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