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АНАЛІТИКА

Падіння цін на АЗС може призупинитися

 

Після зниження цін у преміальних мережах почали переглядати стелу й інші. І якщо маркетмейкери приберегли основний дисконт на вихідні, то менші колеги пішли іншим шляхом - знизили ціни на 2-3 грн/л загалом. Продовження ралі очікувалось і надалі, адже зниження цін на нафту у світі створювало такі можливості. Проте останні події здатні якщо не перекреслити таку перспективу, то точно загальмувати. Йдеться про розворот нафтових котирувань і злет курсу євро. Для газу прогноз уже зрозумілий: діла не буде, бо зниження в гурті за тиждень було повністю знівельовано курсом.

На кінець минулого тижня ціни на «світлі» в Європі відіграли в середньому біля $30/т (більш як 1 грн/л).

Водночас курс гривні з 14 по 22 квітня втратив відносно долара 0,25 грн/$, євро - близько 1 грн/€. Тільки через акциз, який встановлено в євро, собівартість бензину зросла на 0,50 грн/л, дизелю - на 0,40 грн/л, LPG - на 0,32 грн/л.

Падіння цін на АЗС може призупинитися

 

Чемпіонами тижня стали полтавські мережі BVS і «Автотранс»: «світлі» здешевшали на 2 грн/л і 1 грн/л відповідно (до 53,99 грн/л кожен), газ - на 1,50 грн/л (34,49 грн/л).

У вівторок, 22 квітня, знизилася вартість бензину і дизелю на 2 і 3 грн/л (51,99 і 50,99 грн/л), газу - на 1,50 грн/л (33,99 грн/л) у VostokGaz. Але, нагадаємо, мережа щовівторка і щоп'ятниці запускає заохочувальні знижки.

На 1 грн/л знизилася вся лінійка пального у мережах SOCAR і Neftek. Тільки «світлі» - у Mango, «Кворум-Нафті». Тільки бензин - у «Авантажі 7» (до мінімальних 48,95 грн/л). Це дозволило більше ніж на 1 грн/л відірватись від найближчих конкурентів - мереж «Маркет» і «Фактор», які пропонували за 50 грн/л.

Виклик кинув вічний переслідувач - «БРСМ-Нафта», але тільки у Черкаській області, де внаслідок зниження цінника на 3 грн/л було встановлено безпрецедентну ціну на бензин А-95 - 47,99 грн/л (з Іншого боку, стверджувати, що в цьому разі йдеться саме про бензин А-95, неможливо).

У решти операторів пальне втратило в середньому 10-90 коп./л (див. табл.).

Відрив між преміальними й дискаунтерами на бензині зріс на майже 60 коп./л, до 7,40 грн/л, на дизелі й газу, навпаки, скоротився на 37 коп./л і 7 коп./л, до 8 грн/л і трохи більш як 3,20 грн/л відповідно.

Загалом за тиждень спред між гуртом і роздробом зменшився, але залишається досить великим: на бензині - 9,30 грн/л (-30 коп./л), на дизелі - 10,56 грн/л (-37 коп./л), на газу - 5,70 грн/л (без змін).

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 14 по 22 квітня 2025 р., грн/л:

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

22.04.25

Зм.

22.04.25

Зм.

22.04.25

Зм.

22.04.25

Зм.

ОККО

57,99

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

36,99

0,00

WOG

57,99

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

36,98

0,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

35,50

-1,00

Shell

57,95

0,00

59,95

0,00

56,95

-0,80

35,45

-0,82

SOCAR

56,66

-1,00

59,82

-1,00

55,82

-1,00

35,82

-1,00

Neftek

55,99

-1,00

58,49

-1,00

52,99

-1,00

35,49

-1,00

AMIC

55,78

-0,37

58,16

-0,50

54,41

-0,08

35,11

-0,28

KLO

55,49

0,00

56,89

0,00

55,89

0,00

36,50

-0,22

Укр-Петроль

54,50

0,00

53,50

0,00

BVS

53,99

-2,00

57,99

0,00

53,99

-1,00

34,49

-1,50

Ovis

53,99

-0,50

56,99

-0,50

52,99

-0,50

34,99

-0,50

Катрал

53,99

0,00

51,79

-0,80

33,37

-0,40

Parallel

53,99

-0,17

52,49

0,00

52,99

-0,17

35,16

-0,27

Укрнафта

53,99

0,00

55,99

0,00

52,99

0,00

34,49

0,00

Автотранс

53,98

-2,00

59,98

-3,00

53,98

-1,00

34,48

-1,50

U.GO

53,90

0,00

51,90

0,00

35,40

0,00

ZOG

53,50

0,00

56,00

0,00

52,50

-0,50

34,50

-0,50

UPG

53,40

0,00

55,40

0,00

51,90

0,00

34,52

-0,02

Chipo

53,03

-0,12

50,70

-0,67

34,24

-0,40

Олас

52,99

0,00

50,49

-0,50

33,99

-0,91

SUNOIL

52,99

0,00

50,49

0,00

34,29

-0,40

VST

52,92

0,40

49,74

2,14

33,90

-0,10

Green Wave

52,90

-0,40

51,90

-0,40

33,90

-0,90

Кворум

52,28

-1,00

50,98

-1,00

33,48

-0,10

Mango

51,99

-1,00

50,99

-1,00

33,88

-0,10

VostokGaz

51,99

-2,00

50,99

-3,00

33,99

-1,50

Motto

51,84

-0,21

52,68

-0,10

49,70

-0,14

34,38

-0,31

Marshal

51,57

-0,90

54,46

-0,83

48,97

-0,10

33,73

-0,90

БРСМ-Нафта

51,36

-0,83

49,21

-0,10

33,80

-0,23

RLS

50,40

0,00

54,00

-1,00

48,00

0,00

33,40

-0,40

Фактор

50,00

-1,00

47,00

0,00

Маркет

49,99

0,00

51,49

0,00

Авантаж 7

48,95

-1,00

47,95

0,00

32,95

-0,30

Середня ціна в Україні

54,96

-0,26

58,64

-0,12

53,72

-0,14

35,33

-0,26
За матеріалами: EnKorr
 

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