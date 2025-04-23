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Падіння цін на АЗС може призупинитися
14:24 23.04.2025 |
Після зниження цін у преміальних мережах почали переглядати стелу й інші. І якщо маркетмейкери приберегли основний дисконт на вихідні, то менші колеги пішли іншим шляхом - знизили ціни на 2-3 грн/л загалом. Продовження ралі очікувалось і надалі, адже зниження цін на нафту у світі створювало такі можливості. Проте останні події здатні якщо не перекреслити таку перспективу, то точно загальмувати. Йдеться про розворот нафтових котирувань і злет курсу євро. Для газу прогноз уже зрозумілий: діла не буде, бо зниження в гурті за тиждень було повністю знівельовано курсом.
На кінець минулого тижня ціни на «світлі» в Європі відіграли в середньому біля $30/т (більш як 1 грн/л).
Водночас курс гривні з 14 по 22 квітня втратив відносно долара 0,25 грн/$, євро - близько 1 грн/€. Тільки через акциз, який встановлено в євро, собівартість бензину зросла на 0,50 грн/л, дизелю - на 0,40 грн/л, LPG - на 0,32 грн/л.
Чемпіонами тижня стали полтавські мережі BVS і «Автотранс»: «світлі» здешевшали на 2 грн/л і 1 грн/л відповідно (до 53,99 грн/л кожен), газ - на 1,50 грн/л (34,49 грн/л).
У вівторок, 22 квітня, знизилася вартість бензину і дизелю на 2 і 3 грн/л (51,99 і 50,99 грн/л), газу - на 1,50 грн/л (33,99 грн/л) у VostokGaz. Але, нагадаємо, мережа щовівторка і щоп'ятниці запускає заохочувальні знижки.
На 1 грн/л знизилася вся лінійка пального у мережах SOCAR і Neftek. Тільки «світлі» - у Mango, «Кворум-Нафті». Тільки бензин - у «Авантажі 7» (до мінімальних 48,95 грн/л). Це дозволило більше ніж на 1 грн/л відірватись від найближчих конкурентів - мереж «Маркет» і «Фактор», які пропонували за 50 грн/л.
Виклик кинув вічний переслідувач - «БРСМ-Нафта», але тільки у Черкаській області, де внаслідок зниження цінника на 3 грн/л було встановлено безпрецедентну ціну на бензин А-95 - 47,99 грн/л (з Іншого боку, стверджувати, що в цьому разі йдеться саме про бензин А-95, неможливо).
У решти операторів пальне втратило в середньому 10-90 коп./л (див. табл.).
Відрив між преміальними й дискаунтерами на бензині зріс на майже 60 коп./л, до 7,40 грн/л, на дизелі й газу, навпаки, скоротився на 37 коп./л і 7 коп./л, до 8 грн/л і трохи більш як 3,20 грн/л відповідно.
Загалом за тиждень спред між гуртом і роздробом зменшився, але залишається досить великим: на бензині - 9,30 грн/л (-30 коп./л), на дизелі - 10,56 грн/л (-37 коп./л), на газу - 5,70 грн/л (без змін).
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 14 по 22 квітня 2025 р., грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
22.04.25
|
Зм.
|
22.04.25
|
Зм.
|
22.04.25
|
Зм.
|
22.04.25
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
36,99
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
36,98
|
0,00
|
Рур груп
|
57,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
35,50
|
-1,00
|
Shell
|
57,95
|
0,00
|
59,95
|
0,00
|
56,95
|
-0,80
|
35,45
|
-0,82
|
SOCAR
|
56,66
|
-1,00
|
59,82
|
-1,00
|
55,82
|
-1,00
|
35,82
|
-1,00
|
Neftek
|
55,99
|
-1,00
|
58,49
|
-1,00
|
52,99
|
-1,00
|
35,49
|
-1,00
|
AMIC
|
55,78
|
-0,37
|
58,16
|
-0,50
|
54,41
|
-0,08
|
35,11
|
-0,28
|
KLO
|
55,49
|
0,00
|
56,89
|
0,00
|
55,89
|
0,00
|
36,50
|
-0,22
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
|
|
53,50
|
0,00
|
|
|
BVS
|
53,99
|
-2,00
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
-1,00
|
34,49
|
-1,50
|
Ovis
|
53,99
|
-0,50
|
56,99
|
-0,50
|
52,99
|
-0,50
|
34,99
|
-0,50
|
Катрал
|
53,99
|
0,00
|
|
|
51,79
|
-0,80
|
33,37
|
-0,40
|
Parallel
|
53,99
|
-0,17
|
52,49
|
0,00
|
52,99
|
-0,17
|
35,16
|
-0,27
|
Укрнафта
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
Автотранс
|
53,98
|
-2,00
|
59,98
|
-3,00
|
53,98
|
-1,00
|
34,48
|
-1,50
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
|
|
51,90
|
0,00
|
35,40
|
0,00
|
ZOG
|
53,50
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
52,50
|
-0,50
|
34,50
|
-0,50
|
UPG
|
53,40
|
0,00
|
55,40
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
34,52
|
-0,02
|
Chipo
|
53,03
|
-0,12
|
|
|
50,70
|
-0,67
|
34,24
|
-0,40
|
Олас
|
52,99
|
0,00
|
|
|
50,49
|
-0,50
|
33,99
|
-0,91
|
SUNOIL
|
52,99
|
0,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
34,29
|
-0,40
|
VST
|
52,92
|
0,40
|
|
|
49,74
|
2,14
|
33,90
|
-0,10
|
Green Wave
|
52,90
|
-0,40
|
|
|
51,90
|
-0,40
|
33,90
|
-0,90
|
Кворум
|
52,28
|
-1,00
|
|
|
50,98
|
-1,00
|
33,48
|
-0,10
|
Mango
|
51,99
|
-1,00
|
|
|
50,99
|
-1,00
|
33,88
|
-0,10
|
VostokGaz
|
51,99
|
-2,00
|
|
|
50,99
|
-3,00
|
33,99
|
-1,50
|
Motto
|
51,84
|
-0,21
|
52,68
|
-0,10
|
49,70
|
-0,14
|
34,38
|
-0,31
|
Marshal
|
51,57
|
-0,90
|
54,46
|
-0,83
|
48,97
|
-0,10
|
33,73
|
-0,90
|
БРСМ-Нафта
|
51,36
|
-0,83
|
|
|
49,21
|
-0,10
|
33,80
|
-0,23
|
RLS
|
50,40
|
0,00
|
54,00
|
-1,00
|
48,00
|
0,00
|
33,40
|
-0,40
|
Фактор
|
50,00
|
-1,00
|
|
|
47,00
|
0,00
|
|
|
Маркет
|
49,99
|
0,00
|
|
|
51,49
|
0,00
|
|
|
Авантаж 7
|
48,95
|
-1,00
|
|
|
47,95
|
0,00
|
32,95
|
-0,30
|
Середня ціна в Україні
|
54,96
|
-0,26
|
58,64
|
-0,12
|
53,72
|
-0,14
|
35,33
|
-0,26
|
|
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