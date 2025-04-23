Падіння цін на АЗС може призупинитися

Після зниження цін у преміальних мережах почали переглядати стелу й інші. І якщо маркетмейкери приберегли основний дисконт на вихідні, то менші колеги пішли іншим шляхом - знизили ціни на 2-3 грн/л загалом. Продовження ралі очікувалось і надалі, адже зниження цін на нафту у світі створювало такі можливості. Проте останні події здатні якщо не перекреслити таку перспективу, то точно загальмувати. Йдеться про розворот нафтових котирувань і злет курсу євро. Для газу прогноз уже зрозумілий: діла не буде, бо зниження в гурті за тиждень було повністю знівельовано курсом.

На кінець минулого тижня ціни на «світлі» в Європі відіграли в середньому біля $30/т (більш як 1 грн/л).

Водночас курс гривні з 14 по 22 квітня втратив відносно долара 0,25 грн/$, євро - близько 1 грн/€. Тільки через акциз, який встановлено в євро, собівартість бензину зросла на 0,50 грн/л, дизелю - на 0,40 грн/л, LPG - на 0,32 грн/л.

Чемпіонами тижня стали полтавські мережі BVS і «Автотранс»: «світлі» здешевшали на 2 грн/л і 1 грн/л відповідно (до 53,99 грн/л кожен), газ - на 1,50 грн/л (34,49 грн/л).

У вівторок, 22 квітня, знизилася вартість бензину і дизелю на 2 і 3 грн/л (51,99 і 50,99 грн/л), газу - на 1,50 грн/л (33,99 грн/л) у VostokGaz. Але, нагадаємо, мережа щовівторка і щоп'ятниці запускає заохочувальні знижки.

На 1 грн/л знизилася вся лінійка пального у мережах SOCAR і Neftek. Тільки «світлі» - у Mango, «Кворум-Нафті». Тільки бензин - у «Авантажі 7» (до мінімальних 48,95 грн/л). Це дозволило більше ніж на 1 грн/л відірватись від найближчих конкурентів - мереж «Маркет» і «Фактор», які пропонували за 50 грн/л.

Виклик кинув вічний переслідувач - «БРСМ-Нафта», але тільки у Черкаській області, де внаслідок зниження цінника на 3 грн/л було встановлено безпрецедентну ціну на бензин А-95 - 47,99 грн/л (з Іншого боку, стверджувати, що в цьому разі йдеться саме про бензин А-95, неможливо).

У решти операторів пальне втратило в середньому 10-90 коп./л (див. табл.).

Відрив між преміальними й дискаунтерами на бензині зріс на майже 60 коп./л, до 7,40 грн/л, на дизелі й газу, навпаки, скоротився на 37 коп./л і 7 коп./л, до 8 грн/л і трохи більш як 3,20 грн/л відповідно.

Загалом за тиждень спред між гуртом і роздробом зменшився, але залишається досить великим: на бензині - 9,30 грн/л (-30 коп./л), на дизелі - 10,56 грн/л (-37 коп./л), на газу - 5,70 грн/л (без змін).

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 14 по 22 квітня 2025 р., грн/л:

Мережі А-95 А-95+ ДП LPG 22.04.25 Зм. 22.04.25 Зм. 22.04.25 Зм. 22.04.25 Зм. ОККО 57,99 0,00 60,99 0,00 56,99 0,00 36,99 0,00 WOG 57,99 0,00 60,99 0,00 56,99 0,00 36,98 0,00 Рур груп 57,99 0,00



55,99 0,00 35,50 -1,00 Shell 57,95 0,00 59,95 0,00 56,95 -0,80 35,45 -0,82 SOCAR 56,66 -1,00 59,82 -1,00 55,82 -1,00 35,82 -1,00 Neftek 55,99 -1,00 58,49 -1,00 52,99 -1,00 35,49 -1,00 AMIC 55,78 -0,37 58,16 -0,50 54,41 -0,08 35,11 -0,28 KLO 55,49 0,00 56,89 0,00 55,89 0,00 36,50 -0,22 Укр-Петроль 54,50 0,00



53,50 0,00



BVS 53,99 -2,00 57,99 0,00 53,99 -1,00 34,49 -1,50 Ovis 53,99 -0,50 56,99 -0,50 52,99 -0,50 34,99 -0,50 Катрал 53,99 0,00



51,79 -0,80 33,37 -0,40 Parallel 53,99 -0,17 52,49 0,00 52,99 -0,17 35,16 -0,27 Укрнафта 53,99 0,00 55,99 0,00 52,99 0,00 34,49 0,00 Автотранс 53,98 -2,00 59,98 -3,00 53,98 -1,00 34,48 -1,50 U.GO 53,90 0,00



51,90 0,00 35,40 0,00 ZOG 53,50 0,00 56,00 0,00 52,50 -0,50 34,50 -0,50 UPG 53,40 0,00 55,40 0,00 51,90 0,00 34,52 -0,02 Chipo 53,03 -0,12



50,70 -0,67 34,24 -0,40 Олас 52,99 0,00



50,49 -0,50 33,99 -0,91 SUNOIL 52,99 0,00



50,49 0,00 34,29 -0,40 VST 52,92 0,40



49,74 2,14 33,90 -0,10 Green Wave 52,90 -0,40



51,90 -0,40 33,90 -0,90 Кворум 52,28 -1,00



50,98 -1,00 33,48 -0,10 Mango 51,99 -1,00



50,99 -1,00 33,88 -0,10 VostokGaz 51,99 -2,00



50,99 -3,00 33,99 -1,50 Motto 51,84 -0,21 52,68 -0,10 49,70 -0,14 34,38 -0,31 Marshal 51,57 -0,90 54,46 -0,83 48,97 -0,10 33,73 -0,90 БРСМ-Нафта 51,36 -0,83



49,21 -0,10 33,80 -0,23 RLS 50,40 0,00 54,00 -1,00 48,00 0,00 33,40 -0,40 Фактор 50,00 -1,00



47,00 0,00



Маркет 49,99 0,00



51,49 0,00



Авантаж 7 48,95 -1,00



47,95 0,00 32,95 -0,30 Середня ціна в Україні 54,96 -0,26 58,64 -0,12 53,72 -0,14 35,33 -0,26



