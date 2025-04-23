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Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $68,1 за барель
14:16 23.04.2025 |
Нафта продовжує дорожчати в середу на тлі нових санкцій США проти Ірану, а також зміни тону заяв Вашингтона щодо мит на китайські товари.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:43 EET становить $68,08 за барель, що на $0,65 (0,96%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні на цей час на $0,64 (1,01%), до $64,31 за барель.
США запровадили санкції проти іранського бізнесмена Сеєда Асадулли Емамджомеха і пов'язаних з ним компаній. У повідомленні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) зазначено, що Емамджомех і компанії, які потрапили під санкції, "відповідальні за постачання іранського СПГ і нафти вартістю сотні мільйонів доларів на іноземні ринки".
Тим часом президент США Дональд Трамп визнав у вівторок, що оголошені ним мита в 145% на імпорт з Китаю занадто високі й пообіцяв знизити їх і домогтися торговельної угоди з Пекіном.
Крім того, Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, а лише хотів би, щоб той швидше знижував ставки.
Підтримку нафтовим котируванням також надають дані про запаси. Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні ввечері, показали скорочення резервів нафти на тижні, що завершився 18 квітня, на 4,565 млн барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані про зміну запасів енергоносіїв у США опублікує міністерство енергетики країни о 16:30 EET у середу.
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