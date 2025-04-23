Нафта продовжує зростання на тлі нових санкцій проти Ірану та знижені запасів нафти в США

Ціни на нафту зросли в середу, продовживши зростання попереднього дня, оскільки інвестори зважували новий раунд санкцій США проти Ірану, падіння запасів нафти в США і більш м'який тон президента Дональда Трампа по відношенню до Федеральної резервної системи.

О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 55 центів, або на 0,8%, до 67,99 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 54 центи, або на 0,9%, до 64,21 долара за барель.

У вівторок США запровадили нові санкції проти іранського магната з транспортування скрапленого газу і сирої нафти Сейєда Асадуллаха Емамджоме і його корпоративної мережі.

Мережа Емамджоме відповідає за постачання іранського скрапленого газу та сирої нафти на зовнішні ринки на сотні мільйонів доларів, йдеться у заяві Міністерства фінансів США.

«США ввели нові санкції проти іранських поставок енергоносіїв, що викликало занепокоєння на ринках», - сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За словами Сачдеви, обидві ціни на нафту сьогодні вранці також були підтримані надією на позитивний результат переговорів між США і Китаєм щодо імпортних мит.

У вівторок Трамп відмовився від ідеї звільнення голови ФРС Джерома Пауелла після того, як кілька днів поспіль посилювалася критика за відмову від зниження процентних ставок. Трамп також дав зрозуміти, що може знизити мита на китайський імпорт.

Тим часом, запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися приблизно на 4,6 мільйона барелів, повідомили у вівторок джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Урядові дані про запаси нафти в США будуть опубліковані сьогодні о 10:30 ранку за східним часом (14:30 за Гринвічем). Аналітики в середньому оцінили зниження запасів сирої нафти в США на 800 000 барелів минулого тижня, як показало опитування Reuters.

У вівторок Трамп заявив журналістам, що він буде «ввічливим» на переговорах з Китаєм і що мита значно знизяться після укладення угоди, але не до нуля.

Міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що він вірить у деескалацію китайсько-американської торгової напруженості, але переговори ще не почалися і будуть «безрезультатними», повідомила Reuters людина, яка чула його закриту презентацію для інвесторів на конференції JP Morgan.

Торговельні мита тиснуть на ф'ючерси на нафту через занепокоєння інвесторів щодо їхнього потенціалу сповільнити світове економічне зростання.