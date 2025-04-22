Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується близько $67,1 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання у вівторок, відновлюючи втрати, яких вони зазнали напередодні, в рамках корекції.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:01 EET становить $67,07 за барель, що на $0,81 (1,22%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні на цей час на $0,87 (1,39%), до $63,28 за барель.

У понеділок ціни на нафту знизилися на 2,5% на тлі загального відходу від ризику на світових ринках у зв'язку зі зростанням невизначеності щодо економічної політики США після нападок президента країни Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла.

У понеділок Трамп опублікував новий пост у соцмережі Truth Social, у якому назвав Павелла "великим невдахою" і вимагав негайного зниження ставок Федрезервом.

"Падіння цін у понеділок, на мій погляд, було дещо надмірним, якщо враховувати, що попит на нафту залишається стійким", - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Тим часом очікування погіршення стану світової економіки внаслідок торговельної війни, розв'язаної Трампом, продовжують стримувати зростання нафтових цін.

Знижувальний тиск на ринок нафти також чинять повідомлення про прогрес у переговорах між США та Іраном. У разі укладення нової угоди щодо ядерної програми Ірану США можуть відмовитися від санкцій проти нафтового експорту цієї країни.