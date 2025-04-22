Ціни на нафту зростають на покритті коротких позицій, але занепокоєння щодо мит зберігається

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки інвестори скористалися втратами попереднього дня, щоб покрити короткі позиції, хоча занепокоєння щодо негативного впливу тарифів та монетарної політики США, які можуть знизити попит на паливо, зберігається.

О 06:21 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, або на 0,5%, до 66,62 долара за барель. Травневий контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate, термін дії якого закінчується у вівторок, коштував 63,73 долара за барель, що на 65 центів, або на 1% більше.

Більш активний червневий контракт на нафту WTI подорожчав на 0,7%, або на 43 центи, до 62,84 долара за барель.

Обидва еталони впали більш ніж на 2% в понеділок, оскільки ознаки прогресу в переговорах щодо ядерної угоди між США і Іраном допомогли зменшити занепокоєння з приводу поставок.

«Після різкого розпродажу в понеділок з'явилося деяке коротке покриття», - сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securities.

«Однак побоювання щодо потенційної рецесії, викликаної митною війною, зберігаються», - сказав він, прогнозуючи, що нафта WTI, ймовірно, торгуватиметься в діапазоні 55-65 доларів на даний момент, враховуючи невизначеність, пов'язану з митами.

У понеділок президент США Дональд Трамп повторив свою критику на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла і заявив, що економіка США може сповільнитися, якщо відсоткові ставки не будуть негайно знижені.

Його коментарі на адресу Пауелла посилили занепокоєння щодо незалежності ФРС у визначенні монетарної політики та перспектив американських активів. Основні фондові індекси США впали, а індекс долара в понеділок знизився до трирічного мінімуму.

«Зростаюча невизначеність навколо монетарної політики США, як очікується, негативно вплине на фінансові ринки і економіку в цілому, викликаючи побоювання, що це може призвести до зниження попиту на сиру нафту», - сказав Кікукава.

Опитування Reuters, проведене 17 квітня, показало, що інвестори вважають, що митна політика спричинить значне уповільнення економіки США в цьому і наступному році, а середня ймовірність рецесії в наступні 12 місяців наближається до 50%.

США є найбільшим у світі споживачем нафти.

Прогрес у переговорах між США та Іраном, які в суботу погодилися почати розробку рамок для потенційної ядерної угоди, також може вплинути на ціни на нафту і зменшити занепокоєння з приводу поставок, оскільки ця близькосхідна країна є великим виробником.

«Наша думка про те, що експорт нафти з Ірану стикається з неминучими ризиками зниження через застосування санкцій США, зменшилася, враховуючи триваючі переговори між США і Іраном», - сказав Вівек Дхар, аналітик Commonwealth Bank of Australia, додавши, що послаблення санкцій США потенційно може бути прийнято до розгляду.

Тим часом міністерство економіки Росії знизило свій прогноз середньої ціни на нафту марки Brent у 2025 році майже на 17% порівняно з вересневими розрахунками, згідно з документами, отриманими агентством Reuters.

Запаси сирої нафти і бензину в США минулого тижня, як очікувалося, скоротилися, в той час як запаси дистилятів, ймовірно, зросли, показало попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок, напередодні щотижневих звітів Американського інституту нафти і Адміністрації енергетичної інформації.