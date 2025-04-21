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Зниження цін на нафту прискорилося, Brent торгується близько $66,3 за барель
14:31 21.04.2025 |
Падіння нафтового ринку в понеділок прискорилося, зниження цін перевищує 2%.
Стурбованість трейдерів потенційним погіршенням стану світової економіки внаслідок торговельної війни продовжує чинити тиск на ринок. Крім того, ознаки прогресу в переговорах Вашингтона і Тегерана знижують побоювання щодо потенційних обмежень постачань нафти з Близького Сходу.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:50 EET становить $66,34 за барель, що на $1,62 (2,38%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $1,59 (2,48%), до $62,42 за барель.
У п'ятницю торги не проводилися через великодні вихідні.
Тегеран і Вашингтон домовилися про проведення контактів на експертному рівні з іранської ядерної проблеми, заявив у суботу глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. За повідомленням іранських ЗМІ, переговори експертів із обох країн заплановані на найближчу середу. Далі, 26 квітня, відбудеться третій раунд консультацій між Арагчі та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Переговори, що відбулися в суботу з Віткоффом у Римі, він охарактеризував досить позитивно.
"Ринок, можливо, починає закладати потенційне повернення постачань іранської нафти, оскільки переговори тривають", - зазначає аналітик Emirates NBD Ед Белл.
"Переважаючі настрої на нафтовому ринку, як і раніше, негативні, з огляду на прогнози ослаблення економіки і попиту", - говорить експерт.
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