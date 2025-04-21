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АНАЛІТИКА

Нафта падає на тлі повернення побоювань щодо попиту на тлі митних потрясінь в США

 

Ціни на нафту в понеділок упали більш ніж на 1,5%, оскільки інвестори знову зосередилися на побоюваннях, що мита США на своїх торгових партнерів створять економічні перешкоди, які знизять зростання попиту на паливо.

О 04:55 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,10, або на 1,6%, до $66,86 за барель після закриття на 3,2% у четвер. Американська нафта WTI коштувала 63,57 долара за барель, що на 1,11 долара, або 1,7%, нижче після зростання на 3,54% на попередній сесії. Четвер був останнім днем розрахунків на минулому тижні через свято Страсної п'ятниці.

«Загальна тенденція залишається негативною, оскільки інвесторам, можливо, буде складно переконатися в поліпшенні ситуації з попитом і пропозицією, особливо на тлі негативного впливу мит на глобальне зростання і збільшення поставок з боку ОПЕК+», - сказав ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг (Yeap Jun Rong).

Очікується, що ОПЕК+, група найбільших виробників, що включає Організацію країн-експортерів нафти і союзників, таких як Росія, як і раніше, збільшить видобуток на 411 000 барелів на добу, починаючи з травня, хоча частина цього збільшення може бути компенсована скороченням видобутку країнами, які перевищили свої квоти.

Ціни також знизились, оскільки деякі побоювання щодо постачання зменшились після того, як в суботу з'явились ознаки прогресу в ядерних переговорах між Сполученими Штатами та Іраном.

За словами міністра закордонних справ Ірану, після переговорів, які американський чиновник охарактеризував як такі, що принесли «дуже хороший прогрес», США і Іран домовилися почати розробку рамок для потенційної ядерної угоди.

Цей прогрес став наслідком подальших санкцій, запроваджених США минулого тижня проти китайського незалежного нафтопереробного заводу, який, як стверджується, переробляв іранську нафту, що посилило тиск на Тегеран на тлі переговорів.

Занепокоєння щодо скорочення поставок іранської нафти і надії на торговельну угоду між США і Європейським Союзом підштовхнули ціни на нафту марки Brent і WTI до зростання приблизно на 5% минулого тижня, що стало їхнім першим тижневим зростанням за останні три тижні.

Проте ринки залишаються стурбованими наслідками агресивної митної політики США та їхньої торговельної війни з Китаєм, що призвело до падіння долара та азійських фондових ринків у понеділок.

Опитування Reuters, проведене 17 квітня, показало, що інвестори вважають, що митна політика спричинить значне уповільнення економіки США цього і наступного року, а середня ймовірність рецесії в наступні 12 місяців наближається до 50%. США є найбільшим у світі споживачем нафти.

Цього тижня інвестори очікують на низку американських даних, включаючи квітневий індекс ділової активності у виробничому секторі та секторі послуг PMI, щоб визначити напрямок розвитку економіки.

«Серія випусків індексів ділової активності у виробничому секторі цього тижня може ще більше підкреслити вплив мит на економіку, оскільки очікується, що умови у виробничому секторі та секторі послуг у провідних економіках пом'якшаться», - зазначає Йеп з IG, додаючи, що ціни на нафту стикаються з опором на рівні 70 доларів.

За матеріалами: investing.com
 

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