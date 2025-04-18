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АНАЛІТИКА

Ціни на пальне в Україні впадуть на 2-3 грн у разі перемир’я на Чорному морі – прогноз UPG

 

У разі встановлення перемир'я на Чорному морі, український ринок імпорту пального повністю зміниться. Чорноморський напрямок значно перекриє польський, який зменшиться приблизно на 40%. Водночас вартість ресурсу знизиться на 2-3 грн/л. Таку оцінку зробив у інтерв'ю LIGA.net співвласник мережі АЗС UPG Володимир Петренко.

"По-перше, через Польщу не треба буде везти так далеко. Якщо зараз ми можемо отримувати паливо через Польщу з відстані 500-600 км від кордону, - бо є інші напрямки, які нас перекривають, де ми неконкурентноспроможні, - то після відкриття Чорного моря відстань зменшиться до 300 км", - пояснив Петренко.

Сама мережа UPG імпортує бензини з Німеччини, а дизельне пальне - американського виробництва, які отримує на власні морські термінали у Польщі. Транспортування відбувається залізницею. Вартість логістики становить 60 євро на тонні, повідомив Петренко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

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