18 квітня мережі ОККО і WOG анонсували великодні знижки на пальне до 5 грн/л, які триватимуть по 20 квітня

До преміальних долучився й Amic, запропонувавши святкові ціни на світлі нафтопродукти. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Так, бензин і дизель у «зелених» здешевшав на 5 грн/л, до 52,99 і 51,99 грн/л, скраплений газ - на 2,50 грн/л, до 34,48 грн/л. Крім того, при заправці у WOG від 20 л з PRIDE 18 квітня клієнт отримає гарантований подарунок.

З карткою лояльності в Amic ціни на бензин марки А-95 стартують від 50,49 грн/л, на дизель - від 49,49 грн/л залежно від регіону. У середньому бензин знизився на 2,53 грн/л, дизель - на 2,29 грн/л.

14 квітня полтавська мережа BVS до Великодня запустила знижки на електронні талони, які можна придбати по 20 квітня у додатку компанії. Економія на «світлих» становить 3 грн/л, на газу - 2 грн/л.

Як раніше повідомляв enkorr, з 1 по 20 квітня тривають святкові знижки через мобільний додаток до 5 грн/л і в державній мережі UKRNAFTА. Великодні знижки з мобільним застосунком оператора становлять 3 грн/л при заправці від 20 до 40 л, від 40 до 200 л - 4 грн/л. При покупці омивача ТМ UKRNAFTA знижка збільшується на 1 грн/л, до 4 і 5 грн/л відповідно.

Перед вихідними на 1 грн/л опустили «світлі» в Mango, до 50,99 грн/л і 49,99 грн/л відповідно. LPG здешевшало на 50 коп./л, до 33,05-33,79 грн/л в залежності від регіону.

Також переглянула вартість на стелі й «Кворум-Нафта», знизивши А-95 на 2,30 грн/л, до 50,98 грн/л, дизель - на 2 грн/л, до 49,98 грн/л, газ - на 60 коп./л, до найменшої середньої позначки у мережах 32,98 грн/л.

Після суттєвого зниження вартості «світлих» Shell наступного дня повернулася до старих цін: 57,95 і 57,75 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 17 по 18 квітня 2025 р., грн/л:

Мережі А-95 А-95+ ДП LPG 18.04.25 Зм. 18.04.25 Зм. 18.04.25 Зм. 18.04.25 Зм. ОККО 52,99 -5,00 58,99 -2,00 51,99 -5,00 34,49 -2,50 WOG 52,99 -5,00 58,99 -2,00 51,99 -5,00 34,48 -2,50 Укрнафта 53,99 0,00 55,99 0,00 52,99 0,00 34,49 0,00 UPG 53,40 0,00 55,40 0,00 51,90 0,00 34,54 0,00 AMIC 53,25 -2,53 55,32 -2,83 52,12 -2,29 35,22 -0,06 Shell 57,95 5,00 59,95 0,00 57,75 5,80 36,27 0,48 SOCAR 56,66 0,00 59,82 0,00 55,82 0,00 35,82 0,00 БРСМ-Нафта 51,66 -0,50



49,34 0,00 33,80 -0,19 KLO 55,49 0,00 56,89 0,00 55,89 0,00 36,50 0,00 BVS 55,99 0,00 57,99 0,00 54,99 0,00 35,99 0,00 Chipo 53,08 0,00



50,75 0,00 34,32 0,00 Авантаж 7 49,95 0,00



47,95 0,00 33,25 0,00 Укр-Петроль 54,50 0,00



53,50 0,00



Mango 50,99 -1,00



49,99 -1,00 33,38 -0,50 Ovis 53,99 0,00 56,99 0,00 52,99 0,00 34,99 0,00 VST 52,52 0,00



47,60 0,00 33,90 0,00 Marshal 51,97 0,00 55,12 0,00 49,01 0,00 34,05 0,00 Маркет 49,99 0,00



51,49 0,00



Олас 52,99 0,00



50,49 0,00 33,99 0,00 VostokGaz 51,99 0,00



50,99 0,00 33,99 0,00 U.GO 53,90 0,00



51,90 0,00 35,40 0,00 Neftek 55,99 0,00 58,49 0,00 52,99 0,00 35,49 0,00 Motto 51,98 -0,07 52,68 -0,10 49,70 -0,07 34,52 0,00 Кворум 50,98 -2,30



49,98 -2,00 32,98 -0,60 Автотранс 54,98 0,00 59,98 0,00 54,98 0,00 34,98 0,00 Рур груп 57,99 0,00



55,99 0,00 35,50 -1,00 ZOG 53,50 0,00 56,00 0,00 52,50 0,00 34,50 0,00 Катрал 53,99 0,00



51,79 0,00 33,77 0,00 SUNOIL 52,99 0,00



50,49 0,00 34,29 0,00 Green Wave 52,90 -0,40



51,90 -0,40 33,90 -0,40 RLS 50,40 0,00 54,00 0,00 48,00 0,00 33,40 0,00 Фактор 51,00 0,00



47,00 0,00



Parallel 53,99 0,00 52,49 0,00 52,99 0,00 35,16 0,00 Середня ціна в Україні 53,45 -1,41 57,71 -0,96 52,19 -1,29 34,66 -0,79



