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18 квітня мережі ОККО і WOG анонсували великодні знижки на пальне до 5 грн/л, які триватимуть по 20 квітня
14:22 18.04.2025 |
До преміальних долучився й Amic, запропонувавши святкові ціни на світлі нафтопродукти. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Так, бензин і дизель у «зелених» здешевшав на 5 грн/л, до 52,99 і 51,99 грн/л, скраплений газ - на 2,50 грн/л, до 34,48 грн/л. Крім того, при заправці у WOG від 20 л з PRIDE 18 квітня клієнт отримає гарантований подарунок.
З карткою лояльності в Amic ціни на бензин марки А-95 стартують від 50,49 грн/л, на дизель - від 49,49 грн/л залежно від регіону. У середньому бензин знизився на 2,53 грн/л, дизель - на 2,29 грн/л.
14 квітня полтавська мережа BVS до Великодня запустила знижки на електронні талони, які можна придбати по 20 квітня у додатку компанії. Економія на «світлих» становить 3 грн/л, на газу - 2 грн/л.
Як раніше повідомляв enkorr, з 1 по 20 квітня тривають святкові знижки через мобільний додаток до 5 грн/л і в державній мережі UKRNAFTА. Великодні знижки з мобільним застосунком оператора становлять 3 грн/л при заправці від 20 до 40 л, від 40 до 200 л - 4 грн/л. При покупці омивача ТМ UKRNAFTA знижка збільшується на 1 грн/л, до 4 і 5 грн/л відповідно.
Перед вихідними на 1 грн/л опустили «світлі» в Mango, до 50,99 грн/л і 49,99 грн/л відповідно. LPG здешевшало на 50 коп./л, до 33,05-33,79 грн/л в залежності від регіону.
Також переглянула вартість на стелі й «Кворум-Нафта», знизивши А-95 на 2,30 грн/л, до 50,98 грн/л, дизель - на 2 грн/л, до 49,98 грн/л, газ - на 60 коп./л, до найменшої середньої позначки у мережах 32,98 грн/л.
Після суттєвого зниження вартості «світлих» Shell наступного дня повернулася до старих цін: 57,95 і 57,75 грн/л відповідно.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 17 по 18 квітня 2025 р., грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
18.04.25
|
Зм.
|
18.04.25
|
Зм.
|
18.04.25
|
Зм.
|
18.04.25
|
Зм.
|
ОККО
|
52,99
|
-5,00
|
58,99
|
-2,00
|
51,99
|
-5,00
|
34,49
|
-2,50
|
WOG
|
52,99
|
-5,00
|
58,99
|
-2,00
|
51,99
|
-5,00
|
34,48
|
-2,50
|
Укрнафта
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
UPG
|
53,40
|
0,00
|
55,40
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
34,54
|
0,00
|
AMIC
|
53,25
|
-2,53
|
55,32
|
-2,83
|
52,12
|
-2,29
|
35,22
|
-0,06
|
Shell
|
57,95
|
5,00
|
59,95
|
0,00
|
57,75
|
5,80
|
36,27
|
0,48
|
SOCAR
|
56,66
|
0,00
|
59,82
|
0,00
|
55,82
|
0,00
|
35,82
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,66
|
-0,50
|
|
|
49,34
|
0,00
|
33,80
|
-0,19
|
KLO
|
55,49
|
0,00
|
56,89
|
0,00
|
55,89
|
0,00
|
36,50
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Chipo
|
53,08
|
0,00
|
|
|
50,75
|
0,00
|
34,32
|
0,00
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
|
|
47,95
|
0,00
|
33,25
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
|
|
53,50
|
0,00
|
|
|
Mango
|
50,99
|
-1,00
|
|
|
49,99
|
-1,00
|
33,38
|
-0,50
|
Ovis
|
53,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
VST
|
52,52
|
0,00
|
|
|
47,60
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
Marshal
|
51,97
|
0,00
|
55,12
|
0,00
|
49,01
|
0,00
|
34,05
|
0,00
|
Маркет
|
49,99
|
0,00
|
|
|
51,49
|
0,00
|
|
|
Олас
|
52,99
|
0,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
51,99
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
|
|
51,90
|
0,00
|
35,40
|
0,00
|
Neftek
|
55,99
|
0,00
|
58,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
Motto
|
51,98
|
-0,07
|
52,68
|
-0,10
|
49,70
|
-0,07
|
34,52
|
0,00
|
Кворум
|
50,98
|
-2,30
|
|
|
49,98
|
-2,00
|
32,98
|
-0,60
|
Автотранс
|
54,98
|
0,00
|
59,98
|
0,00
|
54,98
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
Рур груп
|
57,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
35,50
|
-1,00
|
ZOG
|
53,50
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
34,50
|
0,00
|
Катрал
|
53,99
|
0,00
|
|
|
51,79
|
0,00
|
33,77
|
0,00
|
SUNOIL
|
52,99
|
0,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
34,29
|
0,00
|
Green Wave
|
52,90
|
-0,40
|
|
|
51,90
|
-0,40
|
33,90
|
-0,40
|
RLS
|
50,40
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
33,40
|
0,00
|
Фактор
|
51,00
|
0,00
|
|
|
47,00
|
0,00
|
|
|
Parallel
|
53,99
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
35,16
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
53,45
|
-1,41
|
57,71
|
-0,96
|
52,19
|
-1,29
|
34,66
|
-0,79
|
|
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