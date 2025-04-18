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АНАЛІТИКА

18 квітня мережі ОККО і WOG анонсували великодні знижки на пальне до 5 грн/л, які триватимуть по 20 квітня

 

До преміальних долучився й Amic, запропонувавши святкові ціни на світлі нафтопродукти. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Так, бензин і дизель у «зелених» здешевшав на 5 грн/л, до 52,99 і 51,99 грн/л, скраплений газ - на 2,50 грн/л, до 34,48 грн/л. Крім того, при заправці у WOG від 20 л з PRIDE 18 квітня клієнт отримає гарантований подарунок.

З карткою лояльності в Amic ціни на бензин марки А-95 стартують від 50,49 грн/л, на дизель - від 49,49 грн/л залежно від регіону. У середньому бензин знизився на 2,53 грн/л, дизель - на 2,29 грн/л.

14 квітня полтавська мережа BVS до Великодня запустила знижки на електронні талони, які можна придбати по 20 квітня у додатку компанії. Економія на «світлих» становить 3 грн/л, на газу - 2 грн/л.

Як раніше повідомляв enkorr, з 1 по 20 квітня тривають святкові знижки через мобільний додаток до 5 грн/л і в державній мережі UKRNAFTА. Великодні знижки з мобільним застосунком оператора становлять 3 грн/л при заправці від 20 до 40 л, від 40 до 200 л - 4 грн/л. При покупці омивача ТМ UKRNAFTA знижка збільшується на 1 грн/л, до 4 і 5 грн/л відповідно.

Перед вихідними на 1 грн/л опустили «світлі» в Mango, до 50,99 грн/л і 49,99 грн/л відповідно. LPG здешевшало на 50 коп./л, до 33,05-33,79 грн/л в залежності від регіону.

Також переглянула вартість на стелі й «Кворум-Нафта», знизивши А-95 на 2,30 грн/л, до 50,98 грн/л, дизель - на 2 грн/л, до 49,98 грн/л, газ - на 60 коп./л, до найменшої середньої позначки у мережах 32,98 грн/л.

Після суттєвого зниження вартості «світлих» Shell наступного дня повернулася до старих цін: 57,95 і 57,75 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 17 по 18 квітня 2025 р., грн/л:

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

18.04.25

Зм.

18.04.25

Зм.

18.04.25

Зм.

18.04.25

Зм.

ОККО

52,99

-5,00

58,99

-2,00

51,99

-5,00

34,49

-2,50

WOG

52,99

-5,00

58,99

-2,00

51,99

-5,00

34,48

-2,50

Укрнафта

53,99

0,00

55,99

0,00

52,99

0,00

34,49

0,00

UPG

53,40

0,00

55,40

0,00

51,90

0,00

34,54

0,00

AMIC

53,25

-2,53

55,32

-2,83

52,12

-2,29

35,22

-0,06

Shell

57,95

5,00

59,95

0,00

57,75

5,80

36,27

0,48

SOCAR

56,66

0,00

59,82

0,00

55,82

0,00

35,82

0,00

БРСМ-Нафта

51,66

-0,50

49,34

0,00

33,80

-0,19

KLO

55,49

0,00

56,89

0,00

55,89

0,00

36,50

0,00

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

54,99

0,00

35,99

0,00

Chipo

53,08

0,00

50,75

0,00

34,32

0,00

Авантаж 7

49,95

0,00

47,95

0,00

33,25

0,00

Укр-Петроль

54,50

0,00

53,50

0,00

Mango

50,99

-1,00

49,99

-1,00

33,38

-0,50

Ovis

53,99

0,00

56,99

0,00

52,99

0,00

34,99

0,00

VST

52,52

0,00

47,60

0,00

33,90

0,00

Marshal

51,97

0,00

55,12

0,00

49,01

0,00

34,05

0,00

Маркет

49,99

0,00

51,49

0,00

Олас

52,99

0,00

50,49

0,00

33,99

0,00

VostokGaz

51,99

0,00

50,99

0,00

33,99

0,00

U.GO

53,90

0,00

51,90

0,00

35,40

0,00

Neftek

55,99

0,00

58,49

0,00

52,99

0,00

35,49

0,00

Motto

51,98

-0,07

52,68

-0,10

49,70

-0,07

34,52

0,00

Кворум

50,98

-2,30

49,98

-2,00

32,98

-0,60

Автотранс

54,98

0,00

59,98

0,00

54,98

0,00

34,98

0,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

35,50

-1,00

ZOG

53,50

0,00

56,00

0,00

52,50

0,00

34,50

0,00

Катрал

53,99

0,00

51,79

0,00

33,77

0,00

SUNOIL

52,99

0,00

50,49

0,00

34,29

0,00

Green Wave

52,90

-0,40

51,90

-0,40

33,90

-0,40

RLS

50,40

0,00

54,00

0,00

48,00

0,00

33,40

0,00

Фактор

51,00

0,00

47,00

0,00

Parallel

53,99

0,00

52,49

0,00

52,99

0,00

35,16

0,00

Середня ціна в Україні

53,45

-1,41

57,71

-0,96

52,19

-1,29

34,66

-0,79
За матеріалами: EnKorr
 

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