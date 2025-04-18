Нафта подорожчала в четвер і завершила тиждень зростанням на 5%

Нафтові котирування завершили в плюсі торги в четвер і зросли за підсумками тижня після двох тижневих знижень поспіль.

Торги ф'ючерсами на нафту еталонних марок Brent і WTI марок у п'ятницю не проводять, оскільки біржі закриті у зв'язку зі Страсною п'ятницею.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на закриття ринку в четвер збільшилася на $2,11 (3,2%), до $67,96 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на $2,21 (3,54%), до $64,68 за барель.

Підтримку нафтовому ринку надали надії на укладення торговельної угоди між США і ЄС, а також нові американські санкції проти Ірану.

За підсумками поточного тижня обидві марки зросли в ціні приблизно на 5%.

