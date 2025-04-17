Ціни на нафту залишаються в плюсі, Brent торгується біля $66,5 за барель

Нафтові котирування залишаються в плюсі в четвер, отримуючи підтримку від новин про введення нових американських санкцій на поставки іранської нафти.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:53 EET збільшується на $0,67 (1,02%), до $66,52 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,76 (1,22%), до $63,23 за барель.

США напередодні оголосили про запровадження нових санкцій щодо китайського нафтопереробного заводу Shandong Shengxing Chemical Co., а також кількох компаній і суден, що сприяють постачанню іранської нафти в КНР. Прессекретар Держдепу Таммі Брюс заявила, що президент США Дональд Трамп має намір продовжувати розпочату ним політику максимального тиску на Іран, а також звести до нуля незаконний експорт іранської нафти як до Китаю, так і в інші країни.

Аналітик IG Тоні Сікамор зазначає, що, крім тиску США на Іран, зростанню цін на нафту сприяє закриття коротких позицій та ослаблення американського долара. Водночас він попереджає про можливе погіршення перспектив для попиту на нафту через уповільнення зростання економік США і Китаю внаслідок торгової війни.

"Якщо припустити, що зростання в США буде в найкращому разі нульовим у найближчі два квартали, а зростання китайського ВВП сповільниться до 3-4%, то це не віщуватиме нічого хорошого ринку нафти", - написав експерт.

Напередодні Міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня зросли на 515 тис. барелів. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 400 тис. барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину впали на 1,958 млн барелів, дистилятів - на 1,851 млн барелів. Експерти очікували зниження запасів бензину на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 1,2 млн барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), знизилися на 654 тис. Тижнем раніше показник збільшився на 681 тис. барелів.

У п'ятницю торгів ф'ючерсами на нафту не буде з огляду на святкування Великодня.