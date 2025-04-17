Валютний курс штовхає ціну на LPG догори

Динаміка гуртових цін на LPG у квітні 2025 р., грн/т.

Гуртові ціни на скраплений газ в Україні перейшли до зростання після двотижневого падіння. Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», середня ціна на умовах самовивозу становить 54 830 грн/т.

Основним драйвером є зростання валютного курсу. Згідно з даними Мінфіну, гривня дещо укріпилася відносно значень до стрибка в кінці минулого тижня. Втім, якщо долар повернувся на вихідні позиції, то євро, хоча і дещо знизилося, лишилося на 1 грн дорожчим.

Таким чином, акцизний податок на скраплений газ за тиждень збільшився на близько 340 грн/т.

Зростання відбулося і на аукціонах внутрішніх виробників. 16 квітня на Українській енергетичній біржі середньозважена вартість скрапленого газу підвищилася на 660 грн/т, до 54 830 грн/т. Ціни на газ «Укрнафти» варіювалися в межах 53 800-55 740 грн/т, «Укргазвидобування» - 54 512-55 611 грн/т.

Компаніям досить швидко вдалося реалізувати близько 3,5 тис. т продукту.

На аукціоні ГЕО «Альянс» 15 квітня ресурс додав 240 грн/т, до 55 440 грн/т. Днем пізніше торги «Системойлінженерінгу» закінчилися зростанням порівняно з тижнем раніше на 1 500 грн/т, до 54 600 грн/т.

Однією з причин активності трейдери вважають очікування зростання продажів на тижні після Великодня. При цьому більшість опитаних характеризують ринок як добре збалансований.

«Не можу сказати, що пропозицій багато, але і купити не проблема», - кажуть в одній із великих паливних компаній.

Через зростання курсу євро, до якого прив'язані ціни у Польщі, й великі залишки раніше імпортованого ресурсу зниження цін, що вже спостерігається на заході, не дуже помітно за українським кордоном.

Минулого тижня з Польщі було завезено найменші з початку лютого автообсяги газу - 1,1 тис. т (-36% порівняно з тижнем раніше). Провалилася і залізниця - до 0,43 тис. т попри 0,86 тис. т раніше.

«Усі розраховували на суттєве зниження цін через падіння котирувань, тому не купували. Але, напевно, поляки ще намагаються продати залишки дорогого ресурсу, тому тримають ціну», - зазначив один із трейдерів.

Вартість газу в найдешевших локаціях Bialchem Group і Barter становить відповідно $685/т (-$5/т до ціни минулого тижня) і €620/т, або біля $705/т на умовах FCA.

З урахуванням курсу гривні на 17 квітня цей ресурс на кордоні коштуватиме 53 190-55 675 грн/т.

Наразі у західних регіонах вартість газу коливається у межах 53 300-54 800 грн/т залежно від густини (більшість пропозицій важкого газу зі щільністю 540 кг/м3 і вище).

Навіть суттєвої відстрочки падіння на заході не вистачило, щоб підсолодити життя трейдерам на півдні, звідки масово роздаються сигнали SOS.

Нагадаємо, котирування Sonatrach на квітень високі, адже їх було оголошено за кілька днів до обвалу цін на нафту. Крім того, декілька суден затрималися в рейсі, що лише додало клопоту їх фрахтувальникам.

Висока закупівельна вартість і відносно низька активність покупців знизили прибутковість більшості південних імпортерів до нуля, а іноді й до від'ємних значень.

Наразі ціни на пропан становлять 54 000-55 200 грн/т, на суміш - 52 600-53 000 грн/т, на бутан - 50 800 грн/т (580 кг/м3).

Ресурс пропонують «Вігазтрейд», «Сентуріон» і «БРСМ-Нафта». Приїхав із суттєвої затримкою (понад тиждень) газ і у «Данкор Трейду», але весь обсяг було розпродано заздалегідь за старим курсом.

Наступного тижня повинен привезти ресурс «Газтрім». «Ціну дадуть пізніше, бо формула не прохідна», - розповіли в одній із компаній, яка купує пальне на цьому напрямку.

Зі слів іншого співрозмовника, у двадцятих числах мав би прибути газ і у «Данкор Трейд» на судні Orinda, але зараз постачання під питанням.

Трейдери розраховують, що травневі котирування Sonatrach зазнають суттєвого зниження. Однак навіть у цьому разі конкурентний ресурс зможе потрапити в Україну з моря не раніше 10 травня.