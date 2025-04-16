Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent біля $65,2 за барель

Ціни на нафту перейшли до зростання, отримуючи підтримку від сподівань на деескалацію в торгових відносинах США і Китаю.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:59 EET зросла на $0,55 (на 0,85%) і становила $65,22 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,54 (на 0,88%) - до $61,87 за барель.

Китай просигналізував про свою відкритість для діалогу зі США, але водночас зажадав зміни тональності заяв Вашингтона на більш шанобливу, а також призначення американцями представника з переговорів, який користується підтримкою президента США Дональда Трампа. Це підвищило оптимізм інвесторів і сподівання на поступове зниження напруженості в міжнародній торгівлі, пише Trading Economics.

Побоювання, пов'язані з уповільненням економічного зростання і ослабленням попиту на нафту через торговельні війни, чинили знижувальний тиск на нафтові котирування останніми тижнями.

У вівторок Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) різко погіршило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 році - до 726 тис. барелів на добу порівняно з очікуваними місяцем раніше 1,031 млн б/д.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 2,4 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували скорочення на 1,68 млн.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані про зміну резервів палива в США будуть опубліковані міністерством енергетики пізніше в середу.