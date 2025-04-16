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АНАЛІТИКА

В Україні падають продажі пального

В Україні падають продажі пального

 

У березні проливи пального (бензин, дизель, LPG) на заправних станціях становили 604,2 млн л, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На таку ж величину впав і квартальний показник. Про це свідчать дані Державної податкової служби України.

Сумарна вартість пального порівняно з місяцем раніше зросла на 8%, до 30,8 млрд грн, і майже не змінилася відносно 2024 року.

Загалом за I квартал на АЗК продали 1,71 млрд л пального загальною вартістю 87,7 млрд грн (+3% порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Серед регіонів найбільше зросли проливи у Чернігівській області - на 14%, до 26 млн л. Трохи менше - на 13% - у Вінницькій і Волинській областях, до 27,2 млн л і майже 23 млн л відповідно.

Лідерами за обсягами реалізації пального були Київська (131,8 млн л, +9%), Дніпропетровська (51,1 млн л, +7%) і Львівська (47,8 млн л, +10%) області, які забезпечили 38% загальних проливів.

У столиці проливи зросли на 6%, до 64 млн л, а виторг до 3,37 млрд грн.

Обсяги реалізованого пального на АЗС у січні-березні 2025 р., млн л

Область

січень

лютий

березень

Зм. березень/лютий

Вінницька

24,7

24,1

27,2

13%

Волинська

20,6

20,4

23,0

13%

Дніпропетровська

48,6

47,6

51,1

7%

Донецька

4,6

4,4

4,4

0%

Житомирська

22,1

21,6

24,2

12%

Закарпатська

18,6

18,5

20,3

10%

Запорізька

12,2

11,2

11,9

6%

Івано-Франківська

16,0

15,1

15,9

5%

Київська

120,7

120,7

131,8

9%

Кіровоградська

12,1

12,0

13,1

10%

Львівська

45,8

43,6

47,8

10%

Миколаївська

14,0

13,8

15,5

12%

Одеська

32,7

33,1

35,9

8%

Полтавська

25,8

25,8

28,6

11%

Рівненська

18,8

18,2

19,9

9%

Сумська

10,7

11,1

12,3

10%

Тернопільська

13,3

13,0

14,3

10%

Харківська

28,8

29,1

31,0

7%

Херсонська

1,6

1,6

1,7

8%

Хмельницька

18,1

17,7

19,8

12%

Черкаська

22,5

22,9

26,1

14%

Чернівецька

11,7

11,8

12,9

10%

Чернігівська

14,4

14,0

15,4

11%

Всього

558,3

551,4

604,2

10%


Як раніше повідомляв enkorr, у березні порівняно з лютим зросла кількість суб'єктів господарювання, які сплатили авансові внески з податку на прибуток (ПнП). Згідно з даними ДПСУ, аванс сплатили 799 компаній, які володіють 4 793 ліцензіями на роздрібну торгівлю пальним. Загальна сума надходжень становила 271 млн грн. Для порівняння, у лютому таких компаній було 785, з 4 694 ліцензіями, а сума надходжень - 268 млн грн.
За матеріалами: EnKorr
 

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