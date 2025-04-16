В Україні падають продажі пального

У березні проливи пального (бензин, дизель, LPG) на заправних станціях становили 604,2 млн л, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На таку ж величину впав і квартальний показник. Про це свідчать дані Державної податкової служби України.

Сумарна вартість пального порівняно з місяцем раніше зросла на 8%, до 30,8 млрд грн, і майже не змінилася відносно 2024 року.

Загалом за I квартал на АЗК продали 1,71 млрд л пального загальною вартістю 87,7 млрд грн (+3% порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Серед регіонів найбільше зросли проливи у Чернігівській області - на 14%, до 26 млн л. Трохи менше - на 13% - у Вінницькій і Волинській областях, до 27,2 млн л і майже 23 млн л відповідно.

Лідерами за обсягами реалізації пального були Київська (131,8 млн л, +9%), Дніпропетровська (51,1 млн л, +7%) і Львівська (47,8 млн л, +10%) області, які забезпечили 38% загальних проливів.

У столиці проливи зросли на 6%, до 64 млн л, а виторг до 3,37 млрд грн.

Обсяги реалізованого пального на АЗС у січні-березні 2025 р., млн л

Область січень лютий березень Зм. березень/лютий Вінницька 24,7 24,1 27,2 13% Волинська 20,6 20,4 23,0 13% Дніпропетровська 48,6 47,6 51,1 7% Донецька 4,6 4,4 4,4 0% Житомирська 22,1 21,6 24,2 12% Закарпатська 18,6 18,5 20,3 10% Запорізька 12,2 11,2 11,9 6% Івано-Франківська 16,0 15,1 15,9 5% Київська 120,7 120,7 131,8 9% Кіровоградська 12,1 12,0 13,1 10% Львівська 45,8 43,6 47,8 10% Миколаївська 14,0 13,8 15,5 12% Одеська 32,7 33,1 35,9 8% Полтавська 25,8 25,8 28,6 11% Рівненська 18,8 18,2 19,9 9% Сумська 10,7 11,1 12,3 10% Тернопільська 13,3 13,0 14,3 10% Харківська 28,8 29,1 31,0 7% Херсонська 1,6 1,6 1,7 8% Хмельницька 18,1 17,7 19,8 12% Черкаська 22,5 22,9 26,1 14% Чернівецька 11,7 11,8 12,9 10% Чернігівська 14,4 14,0 15,4 11% Всього 558,3 551,4 604,2 10%





Як раніше повідомляв enkorr, у березні порівняно з лютим зросла кількість суб'єктів господарювання, які сплатили авансові внески з податку на прибуток (ПнП). Згідно з даними ДПСУ, аванс сплатили 799 компаній, які володіють 4 793 ліцензіями на роздрібну торгівлю пальним. Загальна сума надходжень становила 271 млн грн. Для порівняння, у лютому таких компаній було 785, з 4 694 ліцензіями, а сума надходжень - 268 млн грн.