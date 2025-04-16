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В Україні падають продажі пального
13:13 16.04.2025 |
У березні проливи пального (бензин, дизель, LPG) на заправних станціях становили 604,2 млн л, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На таку ж величину впав і квартальний показник. Про це свідчать дані Державної податкової служби України.
Сумарна вартість пального порівняно з місяцем раніше зросла на 8%, до 30,8 млрд грн, і майже не змінилася відносно 2024 року.
Загалом за I квартал на АЗК продали 1,71 млрд л пального загальною вартістю 87,7 млрд грн (+3% порівняно з аналогічним періодом минулого року).
Серед регіонів найбільше зросли проливи у Чернігівській області - на 14%, до 26 млн л. Трохи менше - на 13% - у Вінницькій і Волинській областях, до 27,2 млн л і майже 23 млн л відповідно.
Лідерами за обсягами реалізації пального були Київська (131,8 млн л, +9%), Дніпропетровська (51,1 млн л, +7%) і Львівська (47,8 млн л, +10%) області, які забезпечили 38% загальних проливів.
У столиці проливи зросли на 6%, до 64 млн л, а виторг до 3,37 млрд грн.
Обсяги реалізованого пального на АЗС у січні-березні 2025 р., млн л
|
Область
|
січень
|
лютий
|
березень
|
Зм. березень/лютий
|
Вінницька
|
24,7
|
24,1
|
27,2
|
13%
|
Волинська
|
20,6
|
20,4
|
23,0
|
13%
|
Дніпропетровська
|
48,6
|
47,6
|
51,1
|
7%
|
Донецька
|
4,6
|
4,4
|
4,4
|
0%
|
Житомирська
|
22,1
|
21,6
|
24,2
|
12%
|
Закарпатська
|
18,6
|
18,5
|
20,3
|
10%
|
Запорізька
|
12,2
|
11,2
|
11,9
|
6%
|
Івано-Франківська
|
16,0
|
15,1
|
15,9
|
5%
|
Київська
|
120,7
|
120,7
|
131,8
|
9%
|
Кіровоградська
|
12,1
|
12,0
|
13,1
|
10%
|
Львівська
|
45,8
|
43,6
|
47,8
|
10%
|
Миколаївська
|
14,0
|
13,8
|
15,5
|
12%
|
Одеська
|
32,7
|
33,1
|
35,9
|
8%
|
Полтавська
|
25,8
|
25,8
|
28,6
|
11%
|
Рівненська
|
18,8
|
18,2
|
19,9
|
9%
|
Сумська
|
10,7
|
11,1
|
12,3
|
10%
|
Тернопільська
|
13,3
|
13,0
|
14,3
|
10%
|
Харківська
|
28,8
|
29,1
|
31,0
|
7%
|
Херсонська
|
1,6
|
1,6
|
1,7
|
8%
|
Хмельницька
|
18,1
|
17,7
|
19,8
|
12%
|
Черкаська
|
22,5
|
22,9
|
26,1
|
14%
|
Чернівецька
|
11,7
|
11,8
|
12,9
|
10%
|
Чернігівська
|
14,4
|
14,0
|
15,4
|
11%
|
Всього
|
558,3
|
551,4
|
604,2
|
10%
Як раніше повідомляв enkorr, у березні порівняно з лютим зросла кількість суб'єктів господарювання, які сплатили авансові внески з податку на прибуток (ПнП). Згідно з даними ДПСУ, аванс сплатили 799 компаній, які володіють 4 793 ліцензіями на роздрібну торгівлю пальним. Загальна сума надходжень становила 271 млн грн. Для порівняння, у лютому таких компаній було 785, з 4 694 ліцензіями, а сума надходжень - 268 млн грн.
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