Пальне у роздробі продовжує дешевшати

15 квітня цінники на стелах роздрібних мереж продовжили знижуватись. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Заохотили операторів ОККО і WOG, які за день до того знизили вартість усієї лінійки пального на 1 грн/л.

Для збереження різниці (1-2 грн/л) у цінах з «преміальними» SOCAR теж зменшив вартість усіх видів пального на 1 грн/л. Ціна на бензин в оператора варіюються у межах 55,99-57,99 грн/л, на дизельне пальне - 54,99-56,99 грн/л, на скраплений газ - 34,99-36,99 грн/л.

На 1 грн/л просіли ціни на все пальне й у Neftek (А-95 - 55,99 грн/л, дизель - 52,99 грн/л, газ - 35,49 грн/л відповідно), «світлі» у Mango (51,99 грн/л і 50,99 грн/л), тільки бензин - у RLS (А-95 - 49,40 грн/л, А-95+ - 54 грн/л).

Також Mango і RLS зменшили вартість газу на 10 коп./л (33,88 грн/л) і 40 коп./л (33,40 грн/л) відповідно.

«Автотранс» опустив ціни на А-95 і газ на 50 коп./л, до 55,48 грн/л і 35,48 грн/л відповідно, і на 1,50 грн/л А-95+, до 61,48 грн/л.

Ще одна полтавська мережа, BVS, до Великодня запустила знижки на електронні талони, які можна придбати з 14 по 20 квітня у додатку компанії. Економія на «світлих» становить 3 грн/л і на газу - 2 грн/л.

Точково знизили на 0,5-1 грн/л бензин в Аmic, до 54,49-56,49 грн/л. Дизель у мережі втратив 50 коп./л тільки у Київській і Одеській областях. Газ просів винятково у Черкаській і Чернігівській областях (-50 коп./л), яких не торкнулося вчорашнє здешевшання продукту по мережі.

Крім того, у середньому на 10-91 коп./л зменшилися ціни на LPG у KLO, Chipo, VST, «Олас», Motto, ZOG, Green Wave (див. табл.).

Після вчорашнього зниження на 2,50 грн/л вартості дизелю в Черкаській області «БРСМ-Нафта» вже сьогодні повернула до ціни 1,50 грн/л (до 48,99 грн/л), підтягнувши її до найближчого цінового конкурента в регіоні - мережі Motto.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 14 по 15 квітня 2025 р., грн/л:

Мережа А-95 А-95+ ДП LPG 15.04.25 Зм. 15.04.25 Зм. 15.04.25 Зм. 15.04.25 Зм. ОККО 57,99 0,00 60,99 0,00 56,99 0,00 36,99 0,00 WOG 57,99 0,00 60,99 0,00 56,99 0,00 36,98 0,00 Рур груп 57,99 0,00 55,99 0,00 36,50 0,00 Shell 57,95 0,00 59,95 0,00 57,75 0,00 36,27 0,00 SOCAR 56,66 -1,00 59,82 -1,00 55,82 -1,00 35,82 -1,00 BVS 55,99 0,00 57,99 0,00 54,99 0,00 35,99 0,00 Neftek 55,99 -1,00 58,49 -1,00 52,99 -1,00 35,49 -1,00 AMIC 55,78 -0,37 58,16 -0,50 54,44 -0,05 35,28 -0,11 KLO 55,49 0,00 56,89 0,00 55,89 0,00 36,50 -0,22 Автотранс 55,48 -0,50 61,48 -1,50 54,98 0,00 35,48 -0,50 Укр-Петроль 54,50 0,00 53,50 0,00 Ovis 54,49 0,00 57,49 0,00 53,49 0,00 35,49 0,00 VostokGaz 53,99 0,00 53,99 0,00 35,49 0,00 Катрал 53,99 0,00 51,79 -0,80 33,77 0,00 Паралель 53,99 -0,17 52,49 0,00 52,99 -0,17 35,22 -0,20 Укрнафта 53,99 0,00 55,99 0,00 52,99 0,00 34,49 0,00 U.GO 53,90 0,00 51,90 0,00 35,40 0,00 ZOG 53,50 0,00 56,00 0,00 52,50 -0,50 34,50 -0,50 UPG 53,40 0,00 55,40 0,00 51,90 0,00 34,54 0,00 Green Wave 53,30 0,00 52,30 0,00 34,30 -0,50 Кворум 53,28 0,00 51,98 0,00 33,58 0,00 Chipo 53,15 0,00 50,80 -0,57 34,32 -0,32 Олас 52,99 0,00 50,49 -0,50 33,99 -0,91 SUNOIL 52,99 0,00 50,49 0,00 34,69 0,00 VST 52,52 0,00 47,60 0,00 33,90 -0,10 Marshal 52,47 0,00 55,29 0,00 49,07 0,00 34,17 -0,46 БРСМ-Нафта 52,12 -0,07 49,34 0,03 33,99 -0,04 Motto 52,05 0,00 52,78 0,00 49,84 0,00 34,52 -0,17 Mango 51,99 -1,00 50,99 -1,00 33,88 -0,10 Фактор 51,00 0,00 47,00 0,00 Маркет 49,99 0,00 51,49 0,00 Авантаж 7 49,95 0,00 47,95 0,00 33,25 0,00 RLS 49,40 -1,00 54,00 -1,00 48,00 0,00 33,40 -0,40 Середня ціна в Україні 55,12 -0,9 58,68 -0,08 53,78 -0,07 35,49 -0,10



