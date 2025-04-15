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АНАЛІТИКА

Пальне у роздробі продовжує дешевшати

 

15 квітня цінники на стелах роздрібних мереж продовжили знижуватись. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Заохотили операторів ОККО і WOG, які за день до того знизили вартість усієї лінійки пального на 1 грн/л.

Для збереження різниці (1-2 грн/л) у цінах з «преміальними» SOCAR теж зменшив вартість усіх видів пального на 1 грн/л. Ціна на бензин в оператора варіюються у межах 55,99-57,99 грн/л, на дизельне пальне - 54,99-56,99 грн/л, на скраплений газ - 34,99-36,99 грн/л.

На 1 грн/л просіли ціни на все пальне й у Neftek (А-95 - 55,99 грн/л, дизель - 52,99 грн/л, газ - 35,49 грн/л відповідно), «світлі» у Mango (51,99 грн/л і 50,99 грн/л), тільки бензин - у RLS (А-95 - 49,40 грн/л, А-95+ - 54 грн/л).

Також Mango і RLS зменшили вартість газу на 10 коп./л (33,88 грн/л) і 40 коп./л (33,40 грн/л) відповідно.

«Автотранс» опустив ціни на А-95 і газ на 50 коп./л, до 55,48 грн/л і 35,48 грн/л відповідно, і на 1,50 грн/л А-95+, до 61,48 грн/л.

Ще одна полтавська мережа, BVS, до Великодня запустила знижки на електронні талони, які можна придбати з 14 по 20 квітня у додатку компанії. Економія на «світлих» становить 3 грн/л і на газу - 2 грн/л.

Точково знизили на 0,5-1 грн/л бензин в Аmic, до 54,49-56,49 грн/л. Дизель у мережі втратив 50 коп./л тільки у Київській і Одеській областях. Газ просів винятково у Черкаській і Чернігівській областях (-50 коп./л), яких не торкнулося вчорашнє здешевшання продукту по мережі.

Крім того, у середньому на 10-91 коп./л зменшилися ціни на LPG у KLO, Chipo, VST, «Олас», Motto, ZOG, Green Wave (див. табл.).

Після вчорашнього зниження на 2,50 грн/л вартості дизелю в Черкаській області «БРСМ-Нафта» вже сьогодні повернула до ціни 1,50 грн/л (до 48,99 грн/л), підтягнувши її до найближчого цінового конкурента в регіоні - мережі Motto.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 14 по 15 квітня 2025 р., грн/л:

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

15.04.25

Зм.

15.04.25

Зм.

15.04.25

Зм.

15.04.25

Зм.

ОККО

57,99

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

36,99

0,00

WOG

57,99

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

36,98

0,00

Рур груп

57,99

0,00

 

 

55,99

0,00

36,50

0,00

Shell

57,95

0,00

59,95

0,00

57,75

0,00

36,27

0,00

SOCAR

56,66

-1,00

59,82

-1,00

55,82

-1,00

35,82

-1,00

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

54,99

0,00

35,99

0,00

Neftek

55,99

-1,00

58,49

-1,00

52,99

-1,00

35,49

-1,00

AMIC

55,78

-0,37

58,16

-0,50

54,44

-0,05

35,28

-0,11

KLO

55,49

0,00

56,89

0,00

55,89

0,00

36,50

-0,22

Автотранс

55,48

-0,50

61,48

-1,50

54,98

0,00

35,48

-0,50

Укр-Петроль

54,50

0,00

 

 

53,50

0,00

 

 

Ovis

54,49

0,00

57,49

0,00

53,49

0,00

35,49

0,00

VostokGaz

53,99

0,00

 

 

53,99

0,00

35,49

0,00

Катрал

53,99

0,00

 

 

51,79

-0,80

33,77

0,00

Паралель

53,99

-0,17

52,49

0,00

52,99

-0,17

35,22

-0,20

Укрнафта

53,99

0,00

55,99

0,00

52,99

0,00

34,49

0,00

U.GO

53,90

0,00

 

 

51,90

0,00

35,40

0,00

ZOG

53,50

0,00

56,00

0,00

52,50

-0,50

34,50

-0,50

UPG

53,40

0,00

55,40

0,00

51,90

0,00

34,54

0,00

Green Wave

53,30

0,00

 

 

52,30

0,00

34,30

-0,50

Кворум

53,28

0,00

 

 

51,98

0,00

33,58

0,00

Chipo

53,15

0,00

 

 

50,80

-0,57

34,32

-0,32

Олас

52,99

0,00

 

 

50,49

-0,50

33,99

-0,91

SUNOIL

52,99

0,00

 

 

50,49

0,00

34,69

0,00

VST

52,52

0,00

 

 

47,60

0,00

33,90

-0,10

Marshal

52,47

0,00

55,29

0,00

49,07

0,00

34,17

-0,46

БРСМ-Нафта

52,12

-0,07

 

 

49,34

0,03

33,99

-0,04

Motto

52,05

0,00

52,78

0,00

49,84

0,00

34,52

-0,17

Mango

51,99

-1,00

 

 

50,99

-1,00

33,88

-0,10

Фактор

51,00

0,00

 

 

47,00

0,00

 

 

Маркет

49,99

0,00

 

 

51,49

0,00

 

 

Авантаж 7

49,95

0,00

 

 

47,95

0,00

33,25

0,00

RLS

49,40

-1,00

54,00

-1,00

48,00

0,00

33,40

-0,40

Середня ціна в Україні

55,12

-0,9

58,68

-0,08

53,78

-0,07

35,49

-0,10
За матеріалами: Економічна правда
 

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