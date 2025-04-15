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Арістотель
Пальне у роздробі продовжує дешевшати
15:56 15.04.2025 |
15 квітня цінники на стелах роздрібних мереж продовжили знижуватись. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Заохотили операторів ОККО і WOG, які за день до того знизили вартість усієї лінійки пального на 1 грн/л.
Для збереження різниці (1-2 грн/л) у цінах з «преміальними» SOCAR теж зменшив вартість усіх видів пального на 1 грн/л. Ціна на бензин в оператора варіюються у межах 55,99-57,99 грн/л, на дизельне пальне - 54,99-56,99 грн/л, на скраплений газ - 34,99-36,99 грн/л.
На 1 грн/л просіли ціни на все пальне й у Neftek (А-95 - 55,99 грн/л, дизель - 52,99 грн/л, газ - 35,49 грн/л відповідно), «світлі» у Mango (51,99 грн/л і 50,99 грн/л), тільки бензин - у RLS (А-95 - 49,40 грн/л, А-95+ - 54 грн/л).
Також Mango і RLS зменшили вартість газу на 10 коп./л (33,88 грн/л) і 40 коп./л (33,40 грн/л) відповідно.
«Автотранс» опустив ціни на А-95 і газ на 50 коп./л, до 55,48 грн/л і 35,48 грн/л відповідно, і на 1,50 грн/л А-95+, до 61,48 грн/л.
Ще одна полтавська мережа, BVS, до Великодня запустила знижки на електронні талони, які можна придбати з 14 по 20 квітня у додатку компанії. Економія на «світлих» становить 3 грн/л і на газу - 2 грн/л.
Точково знизили на 0,5-1 грн/л бензин в Аmic, до 54,49-56,49 грн/л. Дизель у мережі втратив 50 коп./л тільки у Київській і Одеській областях. Газ просів винятково у Черкаській і Чернігівській областях (-50 коп./л), яких не торкнулося вчорашнє здешевшання продукту по мережі.
Крім того, у середньому на 10-91 коп./л зменшилися ціни на LPG у KLO, Chipo, VST, «Олас», Motto, ZOG, Green Wave (див. табл.).
Після вчорашнього зниження на 2,50 грн/л вартості дизелю в Черкаській області «БРСМ-Нафта» вже сьогодні повернула до ціни 1,50 грн/л (до 48,99 грн/л), підтягнувши її до найближчого цінового конкурента в регіоні - мережі Motto.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 14 по 15 квітня 2025 р., грн/л:
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
15.04.25
|
Зм.
|
15.04.25
|
Зм.
|
15.04.25
|
Зм.
|
15.04.25
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
36,99
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
36,98
|
0,00
|
Рур груп
|
57,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
36,50
|
0,00
|
Shell
|
57,95
|
0,00
|
59,95
|
0,00
|
57,75
|
0,00
|
36,27
|
0,00
|
SOCAR
|
56,66
|
-1,00
|
59,82
|
-1,00
|
55,82
|
-1,00
|
35,82
|
-1,00
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Neftek
|
55,99
|
-1,00
|
58,49
|
-1,00
|
52,99
|
-1,00
|
35,49
|
-1,00
|
AMIC
|
55,78
|
-0,37
|
58,16
|
-0,50
|
54,44
|
-0,05
|
35,28
|
-0,11
|
KLO
|
55,49
|
0,00
|
56,89
|
0,00
|
55,89
|
0,00
|
36,50
|
-0,22
|
Автотранс
|
55,48
|
-0,50
|
61,48
|
-1,50
|
54,98
|
0,00
|
35,48
|
-0,50
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
|
|
53,50
|
0,00
|
|
|
Ovis
|
54,49
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
VostokGaz
|
53,99
|
0,00
|
|
|
53,99
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
Катрал
|
53,99
|
0,00
|
|
|
51,79
|
-0,80
|
33,77
|
0,00
|
Паралель
|
53,99
|
-0,17
|
52,49
|
0,00
|
52,99
|
-0,17
|
35,22
|
-0,20
|
Укрнафта
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
|
|
51,90
|
0,00
|
35,40
|
0,00
|
ZOG
|
53,50
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
52,50
|
-0,50
|
34,50
|
-0,50
|
UPG
|
53,40
|
0,00
|
55,40
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
34,54
|
0,00
|
Green Wave
|
53,30
|
0,00
|
|
|
52,30
|
0,00
|
34,30
|
-0,50
|
Кворум
|
53,28
|
0,00
|
|
|
51,98
|
0,00
|
33,58
|
0,00
|
Chipo
|
53,15
|
0,00
|
|
|
50,80
|
-0,57
|
34,32
|
-0,32
|
Олас
|
52,99
|
0,00
|
|
|
50,49
|
-0,50
|
33,99
|
-0,91
|
SUNOIL
|
52,99
|
0,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
34,69
|
0,00
|
VST
|
52,52
|
0,00
|
|
|
47,60
|
0,00
|
33,90
|
-0,10
|
Marshal
|
52,47
|
0,00
|
55,29
|
0,00
|
49,07
|
0,00
|
34,17
|
-0,46
|
БРСМ-Нафта
|
52,12
|
-0,07
|
|
|
49,34
|
0,03
|
33,99
|
-0,04
|
Motto
|
52,05
|
0,00
|
52,78
|
0,00
|
49,84
|
0,00
|
34,52
|
-0,17
|
Mango
|
51,99
|
-1,00
|
|
|
50,99
|
-1,00
|
33,88
|
-0,10
|
Фактор
|
51,00
|
0,00
|
|
|
47,00
|
0,00
|
|
|
Маркет
|
49,99
|
0,00
|
|
|
51,49
|
0,00
|
|
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
|
|
47,95
|
0,00
|
33,25
|
0,00
|
RLS
|
49,40
|
-1,00
|
54,00
|
-1,00
|
48,00
|
0,00
|
33,40
|
-0,40
|
Середня ціна в Україні
|
55,12
|
-0,9
|
58,68
|
-0,08
|
53,78
|
-0,07
|
35,49
|
-0,10
|
|
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