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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зниження після звіту МЕА, Brent на рівні $64,7 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до зниження після виходу щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке різко знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 році.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:40 EET зменшується на $0,14 (0,22%), до $64,74 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,21 (0,34%) і торгуються по $61,32 за барель.

МЕА знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 році до 726 тис. барелів на добу. Місяцем раніше агентство прогнозувало показник на рівні 1,031 млн б/д. Тепер МЕА оцінює світовий попит на нафту в поточному році в 103,54 млн б/д.

"Погіршення перспектив світової економіки на тлі раптової ескалації торговельної напруженості на початку квітня призвело до зниження нашого прогнозу зростання попиту на нафту", - ідеться у звіті агентства, де зазначають, що близько половини скорочення попиту припаде на США і Китай.

При цьому перша оцінка МЕА щодо попиту на нафту в 2026 році - 104,23 млн б/д - передбачає уповільнення темпів приросту до 692 тис. б/д.

Раніше ОПЕК вперше з січня скоригувала оцінки темпів зростання попиту на нафту в 2025 і 2026 роках, знизивши їх на 150 тис. б/д - до 1,3 млн б/д і 1,28 млн б/д відповідно.

Тим часом надії на пом'якшення тарифної політики США стримують падіння нафтових котирувань.

Напередодні президент США Дональд Трамп натякнув на можливість перегляду імпортних мит на автомобілі з огляду на те, що компаніям необхідно більше часу для перенесення виробництва в США.

У вихідні влада США виключила зі списку товарів, що обкладаються нещодавно введеними дзеркальними митами, десятки видів електроніки, зокрема комп'ютери, мобільні телефони та деякі мікрочипи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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