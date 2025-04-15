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МЕА під тиском торговельних війн знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 р. на 300 тис. б/д
12:21 15.04.2025 |
Міжнародне енергетичне агентство на тлі ескалації в глобальній торгівлі різко знизило власну оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 році - до 726 тис. б/д, повідомляється в його щомісячному звіті.
Місяцем раніше воно прогнозувало цей показник на рівні 1,031 млн б/д. Таким чином, аналітики знизили оцінку на 305 тис. б/д.
"Погіршення перспектив світової економіки на тлі раптової ескалації торговельної напруженості на початку квітня призвело до зниження нашого прогнозу зростання попиту на нафту. (...) Близько половини цього зниження припадає на США і Китай, більша частина - на азійські країни, орієнтовані на торгівлю", - повідомляється у звіті.
Тепер МЕА оцінює світовий попит на нафту в поточному році в 103,54 млн б/д. Оцінку її споживання у 2024 році також було скориговано в бік зниження, але незначно: на 66 тис. б/д, до 102,815 млн б/д.
Водночас в агентстві відзначають позитивну динаміку щодо споживання нафти в першому кварталі: на тлі порівняно холодного закінчення зими в ключових регіонах приріст попиту за цей період сягнув 1,2 млн б/д - найвищого квартального показника більш як за рік.
Одночасно перша оцінка МЕА щодо попиту на нафту 2026 року - 104,23 млн б/д - передбачає подальше уповільнення темпів приросту - до 692 тис. б/д. "Зниження цін на нафту лише частково компенсує погіршення економічних умов", - пишуть в агентстві, але зазначають, що прогнози і на 2025-й, і на 2026 роки можуть бути скориговані через стрімку зміну макросередовища.
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