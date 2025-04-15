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АНАЛІТИКА

МЕА знизило прогноз зростання поставок нафти на світовий ринок у 2025 р. на 200 тис. б/д - до 1,3 млн б/д, на 0,5 млн б/д вище за попит

 

Пропозиція нафти на світовому ринку в 2025 році збільшиться на 1,3 млн барелів на добу (попередній прогноз - 1,5 млн б/д) - до 104,3 млн б/д, у 2026 році поставки зростуть ще на 950 тис. б/д, йдеться в щомісячному звіті МЕА.

"Це вище за нашу оцінку зростання попиту в 730 тис. б/д у 2025 році і на 690 тис. б/д у 2026 році. Виробники, що не входять в ОПЕК+, на чолі зі США, збільшать поставки на 1,3 млн б/д і 920 тис. б/д відповідно", - вважають у МЕА.

"Наш перший детальний аналіз балансу ринку на 2026 рік показує уповільнення зростання попиту до 690 тис. б/д на тлі тендітної макроекономічної ситуації та збільшення частки електромобілів", - ідеться у звіті.

У 2026 році поставки з країн, що не входять до ОПЕК+, можуть зрости на 920 тис. б/д, попри те, що зростання в США становитиме лише 280 тис. б/д. Бразилія (+240 тис. б/д), Гаяна (+160 тис. б/д) і Канада (+120 тис. б/д) стануть основними джерелами приросту.

Втім, МЕА зауважує, що з урахуванням того, що протягом майбутньої 90-денної відстрочки щодо тарифів і, можливо, після неї очікуються важкі торговельні переговори, прогнози зберігають значний ступінь невизначеності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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