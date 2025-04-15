ОПЕК знизила прогноз попиту на нафту через митні війни

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2025 році, пославшись на дані за перший квартал і очікування впливу торгових мит, оголошених Сполученими Штатами Америки.

Як зазначено у звіті за квітень, цього року попит на нафту у світі зросте на 1,3 млн барелів на добу, що на 150 000 барелів на добу менше за прогноз минулого місяця.

ОПЕК прогнозує, що у першому кварталі 2025 року попит на нафту становитиме 104,16 млн барелів на добу, у другому - 104,25 млн, у третьому - 105,35 млн, у четвертому - 106,41 млн. Показники у першому, другому та четвертому кварталах були знижені, тоді як у третьому - трохи підвищені.

Попри зниження, оцінки ОПЕК залишаються значно вищими, ніж у багатьох інших у галузі, зазначає Bloomberg. Адміністрація енергетичної інформації уряду США минулого тижня скоротила свій показник зростання у 2025 році на 30% - до 900 000 барелів на день. Goldman Sachs Group очікує, що споживання зросте на 500 000 барелів на день.

Останніми роками Організація країн-експортерів нафти припускалася помилок у своїх прогнозах. Зокрема, вона випустила прогноз на 2024 рік, який виявився оптимістичнішим, ніж прогноз по галузі в цілому, але потім шість місяців поспіль знижувала його загалом на 32%.