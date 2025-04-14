Нафта перейшла до активного зростання, Brent подорожчала до $65,6 за барель

Ціни на нафту активно зростають вдень у понеділок, учасники ринку стежать за новинами про зовнішньоторговельні мита.

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:34 EET подорожчали на $0,89 (1,37%) - до $65,65 за барель.

Котирування травневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підскочили на $0,88 (1,43%) - до $62,38 за барель.

Минулими вихідними в американських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що влада виключила із дзеркальних імпортних мит десятки видів електроніки, зокрема комп'ютери, мобільні телефони та деякі мікрочипи.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить про заходи щодо імпорту напівпровідників найближчими днями. Відповідаючи на запитання репортера про тарифи на електроніку, таку як смартфони та планшети, він сказав: "Про це буде оголошено дуже скоро, і ми будемо обговорювати це, але ми також поговоримо з компаніями".

"Як ми вчинили зі сталлю, як ми вчинили з автомобілями, як ми вчинили з алюмінієм (...), ми зробимо те саме з напівпровідниками, чипами і багатьма іншими речами", - пояснив він, зазначивши, що хотів би, щоб ці та інші товари вироблялися в США.

Як зазначають аналітики, це може означати, що стосовно напівпровідників буде застосовано більш тривалу та прозору процедуру запровадження мит, яка передбачає перевірку Як зазначають аналітики, це може означати, що стосовно напівпровідників буде застосовано більш тривалу і прозору процедуру введення мит, що передбачає перевірку протягом 270 днів і консультації з компаніями.

Падіння цін на нафту нижче $60 за барель минулого тижня було надмірною реакцією, заявив глава відділу досліджень у трейдинговій компанії Gunvor Фредерік Лассер.

"Мені здається, ринок занадто гостро відреагував, - сказав він в інтерв'ю Bloomberg. - Не тільки на ринку нафти, а й на ринках акцій люди почали закладати в котирування глобальну рецесію. Мені це видається надмірним, принаймні поки що".

На думку Лассара, нові імпортні мита, оголошені Трампом, призведуть до скорочення світового попиту на нафту приблизно на 380 тис. барелів на добу.

Аналітики Goldman Sachs знизили прогноз глобального попиту на нафту на поточний рік на 300 тис. б/д і тепер вважають, що він зросте лише на 300 тис. б/д.

Як ідеться у звіті банку, прогноз середньої вартості Brent на поточний рік знижено до $63 з $69 за барель, WTI - до $59 з $66 за барель. Прогноз для Brent на 2026 рік погіршено до $58 з $62 за барель, для WTI - до $55 з $59 за барель.

"Ціни на нафту можуть перевищити наші прогнози, якщо адміністрація різко змінить тарифну політику, надіславши тим самим обнадійливий сигнал ринкам, споживачами, і бізнес-спільноті", - наголошується в огляді Goldman.