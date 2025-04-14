Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Goldman Sachs знову знизив прогнози цін на нафту на 2025 і 2026 рр.

 

Аналітики Goldman Sachs Group вдруге за останній час знизили прогнози для цін на нафту на поточний і наступний роки через ризики рецесії та зростання пропозиції з боку країн ОПЕК+.

Прогноз середньої вартості Brent на поточний рік знижено до $63 з $69 за барель, WTI - до $59 з $66 за барель.

Прогноз для Brent на 2026 рік погіршено до $58 з $62 за барель, для WTI - до $55 з $59 за барель.

Аналітики Goldman вважають, що глобальний попит на нафту до кінця 2025 року зросте лише на 300 тис. барелів на добу через введення масштабних мит адміністрацією президента США Дональда Трампа. Попередній прогноз передбачав зростання попиту на 600 тис. б/д.

"Ціни на нафту можуть перевищити наші прогнози, якщо адміністрація різко змінить тарифну політику, надіславши тим самим обнадійливий сигнал ринкам, споживачам, і бізнес-спільноті", - наголошується в огляді Goldman.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес