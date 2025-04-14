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Goldman Sachs знову знизив прогнози цін на нафту на 2025 і 2026 рр.
12:08 14.04.2025 |
Аналітики Goldman Sachs Group вдруге за останній час знизили прогнози для цін на нафту на поточний і наступний роки через ризики рецесії та зростання пропозиції з боку країн ОПЕК+.
Прогноз середньої вартості Brent на поточний рік знижено до $63 з $69 за барель, WTI - до $59 з $66 за барель.
Прогноз для Brent на 2026 рік погіршено до $58 з $62 за барель, для WTI - до $55 з $59 за барель.
Аналітики Goldman вважають, що глобальний попит на нафту до кінця 2025 року зросте лише на 300 тис. барелів на добу через введення масштабних мит адміністрацією президента США Дональда Трампа. Попередній прогноз передбачав зростання попиту на 600 тис. б/д.
"Ціни на нафту можуть перевищити наші прогнози, якщо адміністрація різко змінить тарифну політику, надіславши тим самим обнадійливий сигнал ринкам, споживачам, і бізнес-спільноті", - наголошується в огляді Goldman.
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