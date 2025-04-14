Нафта слабо дешевшає на початку тижня, Brent торгується біля $64,64 за барель

Ціни на нафту слабко знижуються вранці в понеділок, учасники ринку стежать за новинами про мита і переговорах між США та Іраном.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:17 EET опускається на $0,12 (0,19%), до $64,64 за барель. Минулої п'ятниці ці контракти подорожчали на $1,43 (2,26%), до $64,76 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися до цього часу на $0,19 (0,31%), до $61,31 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підвищилася на $1,43 (2,38%), до $61,5 за барель.

Обидві марки помірно подешевшали за підсумками минулого тижня, попри новину про те, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення тимчасово зупинити введення мит щодо більшості торговельних партнерів країни на 90 днів.

Ця пауза не стосується Китаю, щодо якого діє безпрецедентне мито в 145%, і торговельна війна між двома найбільшими економіками світу може негативно позначитися на темпах зростання глобального ВВП і позначитися на попиті на паливо.

"Попри те, що набуття чинності деякими тарифами, за винятком Китаю, було відкладено на 90 днів, шкоди ринку вже було завдано, і стабілізація котирувань проходить важко", - зазначив Оле Хансен із Saxo Bank.

Тим часом делегації Ірану і США в суботу завершили раунд консультацій в Омані з ядерної проблеми і домовилися провести нову зустріч наступного тижня. Другий раунд переговорів відбудеться в суботу в Римі. Трамп заявив, що, на його думку, переговори з Іраном проходять добре, а Білий дім повідомив, що зустріч пройшла конструктивно.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість активних нафтових бурових установок у США впала на дев'ять, рекордними темпами з червня 2023 року, і становила 480 одиниць. Тим часом кількість газових установок збільшилася на одну, до 97 одиниць.

"Мені здається, потенціал для зростання котирувань обмежений, - написала засновниця Vanda Insights Вандана Харі. - Чи зможе нафта продовжити п'ятничне ралі або знову застигне на місці, ось у чому питання. Усе цілком залежить від риторики Трампа щодо питання мит".

