Ціни на нафту слабо підвищуються, але завершують тиждень у мінусі, Brent біля $63,4 за барель

Ціни на нафту слабко підвищуються вранці в п'ятницю, але завершують у мінусі другий тиждень поспіль на тлі ескалації торговельної війни США і Китаю.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 EET становить $63,39 за барель, що на $0,06 (0,09%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти подешевшали на $2,15 (3,3%), до $63,33 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні до цього часу на $0,07 (0,12%), до $60,14 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $2,28 (3,7%), до $60,07 за барель.

З початку цього тижня ціни на нафту знизилися приблизно на 3%, минулого тижня обидві марки подешевшали майже на 11%.

США пом'якшили позицію щодо мит стосовно більшості країн, давши їм 90 днів на переговори для ліквідації проблем у сфері двосторонньої торгівлі. Одночасно для Китаю мита були підвищені, і, як повідомили в Білому домі, досягли 145%.

Інвестори побоюються, що затягування торговельної суперечки між США і КНР призведе до скорочення обсягів світової торгівлі, зруйнує торговельні маршрути і в кінцевому підсумку призведе до уповільнення глобального економічного зростання. Крім того, це негативно вплине на попит на нафту, оскільки дві країни є її найбільшими світовими споживачами.

"Очевидно, що в цій торговельній війні не буде переможців, - зазначає головний інвестиційний стратег Saxo Markets Чару Чанана. - Очікування, що вона завдасть шкоди глобальному економічному зростанню, позначаються на нафтовому ринку просто зараз".