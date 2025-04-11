Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Міненерго США знизило прогноз ціни нафти Brent у 2025 р. до $67,9/б., на 2026 р.- до $61,5/б.
23:14 10.04.2025 |
Міненерго США знизило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік з $74,22 до $67,87 за барель (на $6 за барель), випливає з даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA) відомства.
Прогноз на 2026 рік знижено з $68,47 до $61,48 за барель (на $7 за барель).
EIA припускає, що в другому кварталі 2025 року почнуть зростати комерційні запаси нафти, "раніше, ніж очікувалося", в основному через нарощування видобутку ОПЕК+ і зниження прогнозу щодо попиту на нафту.
"Ми очікуємо, що світові комерційні запаси нафти в II кварталі 2025 року зростуть на 0,6 млн б/д та на 0,7 млн б/д в середньому в II півріччі 2025 року, та продовжать накопичуватися такими ж темпами у 2026 році", - йдеться у звіті.
"Хоча ми очікуємо, що члени ОПЕК+ почнуть збільшувати видобуток у квітні 2025 року, ми очікуємо, що вони вироблятимуть нижче за свій поточний цільовий план протягом більшої частини наступних двох років, щоб обмежити зростання світових запасів нафти і підтримати ціни. Ми очікуємо, що виробники ОПЕК+ збережуть видобуток нафти здебільшого без змін цього року порівняно із середньорічним показником 2024 року, перш ніж збільшити видобуток на 0,5 млн б/д у 2026 році", - ідеться у звіті.
Таким чином, Міненерго США вважає, що основний приріст поставок рідких вуглеводнів забезпечать країни за межами ОПЕК+ (США, Канада, Бразилія і Гайана) - на 1,2 млн б/д у 2025 році і на 0,7 млн б/д у 2026 році. Загалом прогнозується, що зростання виробництва РВВ у 2025 році становитиме 1,3 млн б/д, у 2026 році - на 1,2 млн б/д.
Утім, EIA зазначає, що прогнози схильні до невизначеності через нові торгові політики, що впливає на оцінки попиту на нафту, в основному в Азії, яка, тим не менш, залишиться основним драйвером зростання.
Так, аналітики вважають, що Індія збільшить споживання РВВ на 0,3 млн б/д як у 2025, так і в 2026 році порівняно зі зростанням на 0,2 млн б/д у 2024 році, за рахунок зростання попиту на моторні палива. Китай може збільшити попит на 0,2 млн б/д у 2025 і 2026 роках порівняно зі зростанням на 0,1 млн б/д у 2024 році, оскільки заходи економічного стимулювання сприяють більш високому зростанню попиту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні Брінк
|Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат «Справи громад» та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у «Євросолідарності»
|Китай вважає безвідповідальними заяви про участь його громадян у «конфлікті в Україні»
|«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Австрійська компанія поставить Укрзалізниці 36 тисяч тонн рейок
|Міненерго США знизило прогноз ціни нафти Brent у 2025 р. до $67,9/б., на 2026 р.- до $61,5/б.
|У роздрібній торгівлі до 1,5 трильйона гривень – у «сірій зоні», – ЗМІ
|Перші аукціони із субаренди пасовищ і сіножатей стартували на «Прозорро.Продажі»
|Нафта прискорила зниження, Brent подешевшала до $63,5 за барель
|«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року
|Фінкомітет рекомендує ухвалити в цілому законопроєкт щодо компенсації учасникам бойових дій витрат на ОСЦПВ
Бізнес
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США
|Microsoft зупинила проєкт із будівництва дата-центрів в Огайо на $1 млрд
|У Великій Британії розробляють алгоритм «прогнозування вбивств» — The Guardian
|Вперше у світі: Китай налаштував ШІ з 1 млрд параметрів на квантовому комп'ютері
|Прискорить гаджети на 15%: TSMC створила «найдосконаліший у світі» 2-нм чип