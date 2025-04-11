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АНАЛІТИКА

Міненерго США знизило прогноз ціни нафти Brent у 2025 р. до $67,9/б., на 2026 р.- до $61,5/б.

 

Міненерго США знизило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік з $74,22 до $67,87 за барель (на $6 за барель), випливає з даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA) відомства.

Прогноз на 2026 рік знижено з $68,47 до $61,48 за барель (на $7 за барель).

EIA припускає, що в другому кварталі 2025 року почнуть зростати комерційні запаси нафти, "раніше, ніж очікувалося", в основному через нарощування видобутку ОПЕК+ і зниження прогнозу щодо попиту на нафту.

"Ми очікуємо, що світові комерційні запаси нафти в II кварталі 2025 року зростуть на 0,6 млн б/д та на 0,7 млн б/д в середньому в II півріччі 2025 року, та продовжать накопичуватися такими ж темпами у 2026 році", - йдеться у звіті.

"Хоча ми очікуємо, що члени ОПЕК+ почнуть збільшувати видобуток у квітні 2025 року, ми очікуємо, що вони вироблятимуть нижче за свій поточний цільовий план протягом більшої частини наступних двох років, щоб обмежити зростання світових запасів нафти і підтримати ціни. Ми очікуємо, що виробники ОПЕК+ збережуть видобуток нафти здебільшого без змін цього року порівняно із середньорічним показником 2024 року, перш ніж збільшити видобуток на 0,5 млн б/д у 2026 році", - ідеться у звіті.

Таким чином, Міненерго США вважає, що основний приріст поставок рідких вуглеводнів забезпечать країни за межами ОПЕК+ (США, Канада, Бразилія і Гайана) - на 1,2 млн б/д у 2025 році і на 0,7 млн б/д у 2026 році. Загалом прогнозується, що зростання виробництва РВВ у 2025 році становитиме 1,3 млн б/д, у 2026 році - на 1,2 млн б/д.

Утім, EIA зазначає, що прогнози схильні до невизначеності через нові торгові політики, що впливає на оцінки попиту на нафту, в основному в Азії, яка, тим не менш, залишиться основним драйвером зростання.

Так, аналітики вважають, що Індія збільшить споживання РВВ на 0,3 млн б/д як у 2025, так і в 2026 році порівняно зі зростанням на 0,2 млн б/д у 2024 році, за рахунок зростання попиту на моторні палива. Китай може збільшити попит на 0,2 млн б/д у 2025 і 2026 роках порівняно зі зростанням на 0,1 млн б/д у 2024 році, оскільки заходи економічного стимулювання сприяють більш високому зростанню попиту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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