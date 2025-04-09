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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту втрачають понад 6% на тлі ескалації торговельної війни, Brent нижче $59 за барель

 

Нафтовий ринок продовжує падати в середу на тлі ескалації торговельної напруженості, ціна Brent опустилася нижче за позначку в $59 за барель вперше з лютого 2021 року.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:15 EET становить $58,94 за барель, що на $3,88 (6,18%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $3,67 (6,16%), до $55,91 за барель.

Трейдери продовжують виходити з ризикованих активів, побоюючись, що розпочата Вашингтоном торговельна війна призведе до посилення інфляції та ослаблення глобального економічного зростання, а відповідно, і попиту на нафту.

У середу набули чинності масштабні мита Вашингтона щодо іноземних торговельних партнерів США, від яких інвестори очікують кроків у відповідь. Сукупний розмір мит для Китаю підвищується до 104%.

ЗМІ повідомляють, що Пекін піднімає мита для американських товарів до 84%.

"Трейдерів лякають перспективи зниження попиту на нафту, - йдеться в огляді ANZ Research, який цитує The Wall Street Journal. - Негативні наслідки падіння попиту для ринку посилить рішення ОПЕК+ про нарощування видобутку".

Увага трейдерів у середу спрямована на щотижневу доповідь міністерства енергетики про запаси енергоносіїв у США. Згідно з оцінками Американського інституту нафти (API), опублікованими напередодні, резерви нафти в країні минулого тижня знизилися на 1,06 млн барелів.

Водночас канадська South Bow Corp. призупинила роботу нафтопроводу Keystone через механічний розрив, який призвів до розливу нафти на південному сході штату Північна Дакота. Терміни перезапуску Keystone поки що невідомі. Нафтопровід забезпечує транспортування майже 620 тис. барелів за добу нафти з канадської Альберти американським НПЗ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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