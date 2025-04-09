Нафта слабо дорожчає, Brent торгується близько $64,3 за барель

Нафтові котирування залишаються в плюсі вдень у вівторок, проте розгубили більшу частину підйому, що спостерігався раніше.

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:13 EET подорожчали на $0,08 (0,12%) - до $64,29 за барель.

Котирування травневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищилися на $0,08 (0,13%) - до $60,78 за барель.

Напередодні обидві марки подешевшали на 2,1%, оновивши мінімуми приблизно за чотири роки на тлі зростання побоювань глобальної рецесії та скорочення попиту на енергоносії.

Президент США Дональд Трамп у понеділок пригрозив запровадити додаткові 50-відсоткові мита на китайський імпорт, якщо КНР не відмовиться від заходів у відповідь на американські дзеркальні тарифи. Якщо це станеться, в сукупності тарифи на китайський імпорт зростуть до 104%.

У відповідь китайський Мінторг заявив, що Пекін не має наміру поступатися, якщо США продовжать тиск на Китай за допомогою мит.

"Загроза США збільшити мита щодо Китаю - чергова помилка, і вона знову викриває суть США - шантажиста. Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай боротиметься до кінця", - наводить Associated Press (AP) витяги із заяви.

Тиск на нафтові котирування також чинить рішення країн ОПЕК+ прискорити зняття раніше ухвалених обмежень на видобуток, а також новина про те, що саудівська держкомпанія Saudi Aramco знизить ціни на всі сорти нафти, переважно для клієнтів із Азії.

Низка великих банків останнім часом погіршили прогнози для цін на нафту. Зокрема, Societe Generale очікує, що до кінця року котирування WTI опустяться до $57 за барель, а аналітики Goldman Sachs припустили, що за найекстремальнішого сценарію Brent може подешевшати до $40 за барель.

На тлі волатильності на світових ринках Управління з інформації в галузі енергетики (EIA) Міненерго США перенесло публікацію щомісячного прогнозу щодо нафти з вівторка на четвер.

"Уранці на нафтовому ринку спостерігалося деяке відновлення, - зазначили аналітики ING. - Імовірно, ми побачимо подальшу ескалацію, що лише посилить побоювання щодо економічного зростання та попиту на нафту".