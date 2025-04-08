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Скоріше б: ціни на нафту створюють умови для здешевшання пального

Скоріше б: ціни на нафту створюють умови для здешевшання пального

 

Стрічки новин рясніють повідомленнями про обвал цін на нафту й прогнозами про зниження цін на українських АЗС. Проте останні, видно, не читають новин, адже ціни навіть трохи зросли. Здебільшого за таку статистику маємо завдячувати «Укрнафті», яка, схоже, рахує кожну копійку (а ви думали, як заробляються мільярдні прибутки). Але навряд чи ринок зможе довго утримуватись від зниження, якщо котирування раптом не розвернуться у зворотному напрямку.

Попри «нафту за 63», ринок жив своїми залишками й інерцією, закладеною ще нещодавнім зростанням котирувань до 75. З початку квітня середня гуртова ціна на бензин зросла на 0,29 грн/л (46,35 грн/л). Водночас дизель здешевшав на 0,87 грн/л (44,38 грн/л), а газ - на 0,28 грн/л (30,45 грн/л).

У той самий час у роздробі середня вартість А-95 зросла на 16 коп./л (55,82 грн/л), дизелю - на 12 коп./л (54,48). Скраплений газ втратив кілька копійок і коштував 36,08 грн/л.

Основний внесок у такі розбіжності між зовнішнім і внутрішнім ринками внесли дії «Укрнафти». З початку місяця кількома кроками мережа додала на «світлі» 1-1,50 грн/л. Тим самим компанія частково нівелювала березневе зниження (в середньому 2,35 грн/л на бензині й 1,88 грн/л на дизелі). Частину дисконту оператор переніс на карту лояльності, анонсувавши для неї з 1 квітня великодні знижки на «світлі» обсягом 3-5 грн/л.

Здорожчали в середньому «світлі» і в харківській мережі Ovis (+50 коп./л). До непопулярних кроків вдалася й «БРСМ» у Дніпропетровській і Черкаській областях - додала до бензину А-95 1-2 грн/л.

У той самий час більшість економмереж рухались униз. Mango й VST втратили 50 і 20 коп./л відповідно.

«Авантаж 7», Marshal, VostokGaz, RLS зробили доступнішим дизель на 0,30-1 грн/л (див. табл.).

Зміни цін на газ були менш відчутними. Найбільше метушився Marshal, переглянувши ціни у Полтавській, Сумській областях (по -80 коп./л) і Харківській (-50 коп./л). У більшості ж мереж цінники втратили 10-50 коп./л.

Щодо націнки, то на початку квітня дизель завалився за позначку 10 грн/л, або майже на 1 грн/л. Це найбільший показник із середини травня минулого року. Зберігаються на непоганих рівнях маржі на газу й бензині.

Все це, а також провал цін на нафту, вочевидь, невдовзі змусять ринок падати, й досить швидко. Розрахунки показують, що якщо нафта коштуватиме $65/бар. від поточних цінників треба буде відмінусувати 3 грн/л. Це має тішити, оскільки буде грати на підвищення продажів. Минулої зими багатьом бракувало саме їх.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 1 по 7 квітня 2025 р., грн/л:

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

07.04.25

Зм.

07.04.25

Зм.

07.04.25

Зм.

07.04.25

Зм.

ОККО

58,99

0,00

61,99

0,00

57,99

0,00

37,99

0,00

WOG

58,99

0,00

61,99

0,00

57,99

0,00

37,98

0,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

36,50

0,00

Shell

57,95

0,00

59,95

0,00

57,75

0,00

36,27

0,00

SOCAR

57,66

0,00

60,82

0,00

56,82

0,00

36,82

0,00

Neftek

57,49

0,00

59,99

0,00

54,49

0,00

36,99

0,00

KLO

56,59

0,00

57,99

0,00

56,99

0,00

37,82

0,30

Параллель

56,16

0,00

55,16

0,00

35,42

-0,33

AMIC

56,15

0,00

58,66

0,00

54,52

-0,03

35,79

-0,10

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

54,99

0,00

35,99

0,00

Автотранс

55,98

0,00

62,98

0,00

54,98

0,00

35,48

-0,50

Укрнафта

54,99

1,38

56,99

1,38

53,99

1,38

34,99

0,00

Укр-Петроль

54,50

0,00

53,50

0,00

Ovis

54,49

0,50

57,49

0,50

53,49

0,50

35,49

0,00

VostokGaz

53,99

0,00

52,99

-1,00

35,49

-0,50

Катрал

53,99

0,00

52,59

0,00

33,77

-0,22

U.GO

53,90

0,00

51,90

0,00

35,40

0,00

UPG

53,90

0,00

55,90

0,00

52,90

0,00

35,32

0,00

VST

53,72

-0,20

51,22

-0,20

34,60

-0,36

ZOG

53,50

0,00

56,00

0,00

53,00

0,00

35,50

0,00

Chipo

53,47

0,00

51,57

0,00

34,78

0,00

Green Wave

53,30

0,00

52,30

0,00

34,80

0,00

Кворум

53,28

0,00

51,98

0,00

33,98

0,00

Mango

52,99

-0,50

51,99

-0,50

34,18

0,00

Олас

52,99

0,00

50,99

0,00

34,90

0,00

SUNOIL

52,99

0,00

50,49

0,00

34,69

0,00

Marshal

52,87

0,00

55,96

0,00

49,15

-0,30

34,33

-0,42

БРСМ-Нафта

52,82

0,20

50,04

0,00

34,44

-0,11

Motto

52,77

0,00

53,38

0,00

50,70

0,00

34,74

-0,04

Маркет

52,49

0,00

51,99

0,00

Фактор

52,00

-0,50

47,70

0,00

Авантаж 7

51,95

0,00

49,95

-1,00

33,65

0,00

RLS

50,40

0,00

55,00

0,00

48,50

-0,90

33,80

-0,10

Середня ціна в Україні

55,82

0,16

59,49

0,26

54,48

0,12

36,08

-0,05
За матеріалами: EnKorr
 

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