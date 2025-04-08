Фінансові новини
- |
- 08.04.25
- |
- 11:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Goldman Sachs прогнозує нафту по $51-55 за барель до кінця 2026
10:52 08.04.2025 |
Інвестиційна компанія Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту Brent і WTI будуть на рівні 62 дол за барель і 58 дол до грудня 2025 року і на рівні 55 дол і 51 дол до грудня 2026 року, відповідно, при двох припущеннях.
Про це повідомляє Reuters.
У записці від 7 квітня компанія зазначивла, що перше припущення полягає в тому, що економіка США уникне рецесії завдяки значному зниженню мит, яке має набути чинності 9 квітня.
Друге - що пропозиція з восьми країн ОПЕК+ помірно зростатиме з двома збільшеннями видобутку на 130 000-140 000 барелів кожне в червні-липні.
Однак у Goldman Sachs зазначили, що за типового сценарію рецесії в США та їхнього базового сценарію ОПЕК, за оцінками, ціна нафти марки Brent знизиться до 58 доларів до грудня 2025 року та 50 доларів до грудня 2026 року відповідно.
Goldman Sachs заявив, що ціни на нафту, ймовірно, перевищать їхній прогноз за умови дуже різкого розвороту в тарифній політиці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Мельник став новим послом України при ООН
|«Вчимо школярів міфам про Зеленського?» Чому новий підручник з історії викликав обурення
|Норвегія виділяє ще понад €400 млн на снаряди для України
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Goldman Sachs прогнозує нафту по $51-55 за барель до кінця 2026
|У разі відновлення контролю над ЗАЕС на її запуск знадобиться два роки - керівник «Енергоатома»
|Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴22,5 мільйона
|Ціни на нафту відскочили на 1% після значних втрат, спричинених митами
|Податкова спростувала інформацію про штрафи за продажі власних речей через Інтернет
|АЗС поки не штрафуватимуть за торгівлю бензином без біоетанолу з 1 травня – Держекоінспекція
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
Бізнес
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg