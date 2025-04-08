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АНАЛІТИКА

АЗС поки не штрафуватимуть за торгівлю бензином без біоетанолу з 1 травня – Держекоінспекція

 

Державна екологічна інспекція поки не збирається виписувати штрафи АЗС за торгівлю бензином без біоетанолу. Про це заявив перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба, пише НафтоРинок.

Заруба повідомив, що наразі інспекція не накладає штрафи за реалізацію бензину без біоетанолу. Причина - ще не затверджено форму протоколу про відповідне порушення.

Крім того, Держенергоефективності досі працює над розробкою Порядку адміністрування обліку біопалива у моторному пальному, включно з відповідністю критеріям сталості. Як пояснила очільниця агентства Ганна Замазєєва, документ ще в процесі підготовки.

У червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №3769-IX, який запроваджує обов'язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у транспортній галузі. Згідно з ним, починаючи з 1 травня 2025 року, до складу бензину має входити щонайменше 5% біоетанолу. Необхідність законопроєкту пояснюється міжнародними зобов'язаннями щодо частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті та зобов'язаннями, що взяла на себе Україна зі вступом до Енергетичного співтовариства.

Ця норма не стосується бензинів з октановим числом 98 і вище, а також пального, яке закуповує Держрезерв чи Міністерство оборони.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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