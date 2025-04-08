Фінансові новини
- |
- 08.04.25
- |
- 11:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
АЗС поки не штрафуватимуть за торгівлю бензином без біоетанолу з 1 травня – Держекоінспекція
22:53 07.04.2025 |
Державна екологічна інспекція поки не збирається виписувати штрафи АЗС за торгівлю бензином без біоетанолу. Про це заявив перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба, пише НафтоРинок.
Заруба повідомив, що наразі інспекція не накладає штрафи за реалізацію бензину без біоетанолу. Причина - ще не затверджено форму протоколу про відповідне порушення.
Крім того, Держенергоефективності досі працює над розробкою Порядку адміністрування обліку біопалива у моторному пальному, включно з відповідністю критеріям сталості. Як пояснила очільниця агентства Ганна Замазєєва, документ ще в процесі підготовки.
У червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №3769-IX, який запроваджує обов'язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у транспортній галузі. Згідно з ним, починаючи з 1 травня 2025 року, до складу бензину має входити щонайменше 5% біоетанолу. Необхідність законопроєкту пояснюється міжнародними зобов'язаннями щодо частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті та зобов'язаннями, що взяла на себе Україна зі вступом до Енергетичного співтовариства.
Ця норма не стосується бензинів з октановим числом 98 і вище, а також пального, яке закуповує Держрезерв чи Міністерство оборони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Мельник став новим послом України при ООН
|«Вчимо школярів міфам про Зеленського?» Чому новий підручник з історії викликав обурення
|Норвегія виділяє ще понад €400 млн на снаряди для України
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Goldman Sachs прогнозує нафту по $51-55 за барель до кінця 2026
|У разі відновлення контролю над ЗАЕС на її запуск знадобиться два роки - керівник «Енергоатома»
|Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴22,5 мільйона
|Ціни на нафту відскочили на 1% після значних втрат, спричинених митами
|Податкова спростувала інформацію про штрафи за продажі власних речей через Інтернет
|АЗС поки не штрафуватимуть за торгівлю бензином без біоетанолу з 1 травня – Держекоінспекція
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
Бізнес
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg