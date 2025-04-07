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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту втрачають близько 3%, Brent торгується на рівні $63,7 за барель

 

Ціни на нафту втрачають близько 3% у понеділок після падіння в п'ятницю до мінімумів з 2021 року на тлі нових кроків президента США Дональда Трампа у зовнішньоторговельній політиці, а також рішень ОПЕК+.

У неділю стало відомо, що саудівська держкомпанія Saudi Aramco знизить ціни на всі сорти нафти для азіатських покупців на $2,3 за барель - максимально з жовтня 2022 року. Ціни для США скоротять на $0,2 за барель, для покупців із Північно-Західної Європи та Середземномор'я - на $0,5 за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:45 EET становить $63,68 за барель, що на $1,9 (2,9%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $1,88 (3,03%), до $60,11 за барель.

Оголошення Вашингтоном нових високих мит для іноземних торгових партнерів США спровокувало зростання побоювань інвесторів щодо перспектив світової економіки і, відповідно, попиту на нафту.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у п'ятницю, що оголошені мита були "значно більшими, ніж очікувалося". "Те ж саме, ймовірно, буде справедливо і для економічних ефектів, які включатимуть вищу інфляцію та повільніше зростання економіки", - сказав він.

"Масштаб падіння цін на нафту свідчить про те, що ринок закладає значне зниження попиту у зв'язку із побоюваннями рецесії", - йдеться в огляді аналітиків ING, який наводить The Wall Street Journal.

Минулого тижня Brent подешевшала на 10,9%, WTI - на 10,6%. Падінню цін також сприяло рішення країн ОПЕК+ прискорити зняття раніше прийнятих обмежень на видобуток нафти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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