Гуртові ціни на дизель можуть упасти нижче за 40 грн/л

Обвал європейських котирувань призвів до суттєвого зниження цін на дизельне пальне у гурті. Окрім неприємних прямих наслідків для власників ресурсу у вигляді проблематичності продажу за бажаними цінами, це ще означає повний стоп у продажах, бо покупці вичікуватимуть, чим усе це скінчиться. Тим більше хороші новини з Лондону не припиняються.

Після запровадження Штатами нових мит з 3 по 7 квітня ф'ючерси на газойль на Лондонській біржі втратили близько $85/т. На 11:50 7 квітня ціни на ICE Gasoil становили $599/т. Нафта Brent торгувалася за $63,46 за барель - найменше значення з квітня 2021 року.

Зниження цін підтримав і валютний курс, який почав просідати: лише за два дні гривня укріпилася на 0,19 грн/$, до 41,16 грн/$ (станом на 4 квітня).

Танцюють усі

У п'ятницю «південні» трейдери не встигали коригувати ціни вслід за зовнішнім ринком.

«Ми зранку вийшли за 42,4 грн/л. Зараз 42 грн/л і не купують», - зазначили в одній із компаній в обід.

Трохи пізніше інший співрозмовник розповів про появу пропозицій за 41,50 грн/л.

«Упевнений, що буде ще нижче», - підсумував третій.

Як зазначали імпортери, запитів на придбання було багато, але за ціною, нижчою від запропонованої (42 грн/л - ek).

Не бракувало і ресурсу.

«Як мінімум 4 імпортери отримали ресурс одночасно», - розповів один зі співрозмовників.

Враховуючи мінімальний діапазон цін на півдні - 41,5-42 грн/л, премії до котирувань CIF Med на 3 квітня становили $71-83/т, коли тільки витрати на доставляння виходять на рівні $63-74/т.

На заході країни не всі компанії вийшли з пропозиціями. На 4 квітня вартість дизелю у прикордонних областях становила 43,70-46 грн/л. На верхній межі пропонував кременчуцький «Солар Оіл», який поновив продажі пального в західних регіонах. Мінімально йшов «Нексен Ойл», а днем раніше - компанія ЗПЕК, яка розмитнила першу партію канадського пального обсягом 2 тис. т.

З ціною 40 грн/л вийшли «Мартін Трейд», УНТК, «АТ Енерго Трейд», «Карпатська паливна компанія», «Дюваль компані».

Як повідомляв enkorr, у квітні премії польських постачальників не зросли, а ось литовські трохи додали через ремонт на НПЗ. Якщо Orlen Lietuva торгувала наприкінці березня дизелем з Мажейкяя й Моцкави з націнками $38/т і $51/т до котирувань CIF NWE відповідно, то на початку квітня це вже було $47/т і $60/т.

Наприкінці минулого тижня українські трейдери пропонували дизель з базисів Orlen Lietuva за 41,49-41,85 грн/л.

Уже цього тижня, 7 квітня, ф'ючерси на газойль продовжили піке, знизившись до мінімальних значень з листопада 2021 року - до $599/т. Якщо така ціна стане реальністю, це означатиме падіння гуртових цін на дизель нижче від позначки у 40 грн/л. Аналогічно і з бензином: за 1-4 квітня його котирування впали у середньому на $74/т, або 2,75 грн/л. Відповідно це дозволяє очікувати середню ціну 43,50 грн/л у гурті.

Та найгірше, що на таких очікування закупівлі впадуть до мінімуму, адже всі чекатимуть на нижчу ціну. Як казав сліпий, подивимось.