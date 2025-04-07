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Goldman Sachs знову знижує прогноз цін на нафту на 2026 рік
14:09 07.04.2025 |
Goldman Sachs знову переглянув свої прогнози середньорічної ціни на нафту Brent і WTI на 2026 рік, посилаючись на підвищені ризики рецесії і ймовірність вищих, ніж очікувалося, постачань ОПЕК+.
У замітці від 6 квітня банк знизив свій прогноз середньої ціни на 2026 рік на $4 для Brent, до $58 за барель, і для WTI до $55.
Зараз Goldman Sachs очікує, що попит на нафту зросте на 300 тис. барелів на день (б/д) 2025 року, порівняно з попереднім прогнозом у 600 тис. б/д, і зросте на 400 тис. 2026 року.
Банк пояснює зниження зростання попиту негативним впливом ослаблення ВВП, який переважує підтримку з боку ослаблення долара й зниження цін на нафту.
«Ціни на нафту, ймовірно, перевищать наш прогноз, якби адміністрація різко змінила тарифи й передала заспокійливе повідомлення ринкам, споживачам і підприємствам», - сказали у Goldman.
Ціни на нафту впали 7 квітня, поглибивши втрати минулого тижня, оскільки ескалація торгової напруженості між Сполученими Штатами й Китаєм викликала побоювання щодо рецесії, яка призведе до зниження попиту на нафту.
Китай у п'ятницю відповів на тарифи США, запроваджені президентом Дональдом Трампом, запровадивши низку контрзаходів, включаючи додаткові податки обсягом 34% на всі американські товари й обмеження експорту деяких рідкісноземельних металів.
На 03:21 за Гринвічем у п'ятницю нафта марки Brent коштувала близько $63,87 за барель, тоді як нафта WTI - $60,38.
«Хоча невизначеність щодо відповідності вимогам і видобутку OPEC8+ дуже велика, ми все ще припускаємо, що чотири місяці зростання нафти OPEC8+ становитиме близько 0,7-0,8 млн б/д», - додав банк.
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