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АНАЛІТИКА

Ціна Brent опустилася нижче $65 за барель уперше із серпня 2021 року

 

Падіння цін на нафту посилилося під час торгів у п'ятницю і перевищує 7%, вартість Brent опустилася нижче $65 за барель уперше із серпня 2021 року.

Вартість червневих ф'ючерсів на цей сорт на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 EET становить $64,73 за барель, що на $5,41 (7,71%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $5,63 (8,41%), до $61,32 за барель.

Обидва контракти завершують тиждень максимальним зниженням за пів року. У четвер падіння вартості Brent стало найістотнішим із серпня 2022 року, WTI - із липня 2022 року, згідно з даними Dow Jones.

Аналітики Goldman Sachs знизили прогнози для цін на нафту на цей і наступний роки, зазначивши, що очікують ослаблення глобального попиту через ескалацію торговельних воєн, а також нарощування поставок країнами ОПЕК+.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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